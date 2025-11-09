嘉義西區按摩新亮點 專業技師、精緻裝潢打造全方位放鬆體驗

嘉義足體SPA專業師傅以多年經驗，帶來全身深層舒壓（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

全新嘉義按摩推薦 金足旺足體養生館正式開幕

嘉義西區按摩店金足旺足體養生館於 2025 年 10 月正式開幕，以全新旗艦館的姿態登場，短時間內便收穫了大量關注與好評。其創辦人自 15 歲便進入足體按摩產業，20 歲時更與父親共同創立「泰皇村」品牌，至今累積超過十餘年專業經驗。如今，藉由金足旺這個子品牌，他希望將多年經驗與創新營運理念結合，打造一間兼具專業技術與現代舒壓氛圍的嘉義足體養生館。

足底按摩結合舒適環境設計，為嘉義西區足體按摩市場帶來全新體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義指壓文化轉型 結合創新營運與現代舒壓理念

「現代人生活節奏快、壓力大，除了舒緩經絡之外，也需要放鬆緊繃的心情。」創辦人表示，嘉義按摩產業長期以來偏向傳統經營模式，雖然師傅手技高超，但服務設計相對單一，使顧客體驗略顯不足。他觀察到外縣市如台中、高雄等地的足體養生館在營運上更重視「整合性」與「顧客體驗」，於是決定將這樣的經營思維引入嘉義足體按摩領域，打造媲美國際級 SPA 中心的紓壓享受。

專業師傅深層手技與舒緩氛圍，是許多在地人力薦的嘉義紓壓行程新選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義SPA館環境設計 雅緻裝潢營造舒適氛圍

走進嘉義足體SPA館金足旺，即可感受到品牌對細節的重視。整體空間以木質地板與暖光為基調，營造出溫潤舒適的視覺氛圍。店內設有屏風隔間，讓每位顧客都能在安靜與隱私的環境中放鬆身心。這間嘉義西區足部按摩館最讓人印象深刻的，是牆面一側的假山水景觀，水流聲與綠植相互襯托，營造自然療癒的氛圍。

專業按摩師傅團隊 打造嘉義全身按摩新標準

在按摩技術上，金足旺也絲毫不馬虎。創辦人自豪地表示：「每一位技師都是我們品牌的靈魂。」館內多位師傅皆擁有六年以上資歷，其中也不乏十年、二十年以上經驗的老師傅。這樣的團隊組成，讓顧客能夠感受到一致且專業的嘉義全身油壓手技，也體現品牌「以人為本」的理念。

舒適和緩的足浴體驗，結合嘉義全身按摩，舒緩長期累積的緊繃壓力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義足體養生推薦 傳承技藝結合現代服務標準

金足旺的誕生，代表著嘉義傳統按摩領域的革新與進化。從父輩傳承而來的技術經驗，結合新世代創辦人對顧客需求的理解，走出了一條嶄新的道路。創辦人期望，這間嘉義西區按摩養生館能成為在地生活的一部分，也成為外地旅客來訪嘉義時「放鬆、充電」的最佳選擇。



想了解【金足旺足體養生館】的更多服務細節？以下為常見問題整理：



Q1：【金足旺足體養生館】可以攜帶寵物入內嗎？

A：【金足旺】為嘉義寵物友善按摩館，顧客可攜帶小型寵物入內放鬆，但需避免影響他人體驗。

Q2：交通是否便利？如何前往金足旺足體養生館？

A：店址位於嘉義市西區新民路上，鄰近主要幹道與商圈，交通方便，機車與汽車皆可抵達，周邊有停車空間，外地旅客也能輕鬆導航抵達。

Q3：營業時間為何？是否提供夜間按摩服務？

A：【金足旺足體養生館】全年無休，營業時間為每日 13:00 至凌晨 04:00。彈性的夜間時段特別適合下班後或旅途結束後，想透過嘉義深夜按摩店放鬆的顧客。

Q4：有哪些付款方式可選擇？

A：目前提供現金與轉帳兩種付款方式，未來品牌將評估導入行動支付，帶來更加便利的足體按摩與舒壓服務。



【金足旺足體養生館】

地址：嘉義市西區新民路719號

連絡電話：05-235-6965

官方 Facebook：https://rink.cc/upxfi

官方 Instagram：https://rink.cc/y7avg

Google 地圖：https://rink.cc/diota

更多資訊：https://rink.cc/ls6ej

（最新資訊請以商家公告為準）