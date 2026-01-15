嘉義觀光大進化！哈利翁帥授獎 15家親子場域認證

嘉義縣文化觀光局15日舉辦「114年度觀光產業輔導成果發表會」，一次展現成果。(呂妍庭攝)

嘉義縣文化觀光局積極輔導觀光產業，除協助旅宿業改造房間、設施，也針對業者需求「到府輔導」，邀請知名主廚及台灣食研等業界專家，協助4家業者創意研發新菜色，並針對3條熱門觀光軸線，媒合業者與知名廠商開發聯名商品，今年已有15家旅宿、餐飲業通過親子友善場域5星認證，15日舉辦「114年度觀光產業輔導成果發表會」，一次展現「餐飲服務品質提升」、「觀光軸線異業結盟」及「親子友善場域推動」4大面向成果。

文觀局今在大林鎮歐樂沃築夢城堡舉辦「114年度觀光產業輔導成果發表會」，現場氛圍以「魔法學院」為主題設計，象徵業者如同學習魔法般，將服務質感全面升級，嘉義縣長翁章梁化身「哈利翁帥」，親自頒發獎項，表彰優秀的餐飲與旅宿業者。

嘉義縣長翁章梁認為，觀光產業無論在哪個縣市都相當競爭，因此提升整體觀光質量是關鍵。(呂妍庭攝)

文觀局邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華「阿華師」等專家，協助奮起湖大飯店。(呂妍庭攝)

經過專家指導，業者端出的新菜色都真有特色。(呂妍庭攝)

嘉義縣有15家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的5星認證。(呂妍庭攝)

文觀局表示，依據業者所屬餐廳的需求，提供「到府輔導」服務，特別邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華「阿華師」等專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等4家餐廳，根據其主打商品研發創新料理，如冷食便當、巧克力湯咖哩及焙香咖啡燒醬烤豬排等，並成功將這些新菜品納入菜單進行銷售。

嘉義縣山區有3條熱門的觀光軸線，分別為162、166及台18線，為推動觀光軸線發展，文觀局媒合軸線上的業者與知名品牌合作，開發聯名商品，以提升伴手禮特色。

166線與老楊方塊酥合作開發的烏龍茶方塊酥，162線與蓋婭莊園合作開發的香氛卡，還有台18線與薰衣草森林合作開發阿里山蜜香紅茶、雲上咖啡霜淇淋，而這些聯名產品都在合作店家有販售，盼帶動整體買氣。

在親子友善場域的推動上，文觀局去年協助高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛棧及行滿民宿改造房間及設施，提升親子旅遊體驗，更輔導長榮文苑酒店等15家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的5星認證，讓家長更容易選擇適合的消費場域。

今歐樂沃築夢城堡業者也在台上分享，他們將自家的巧克力產品融入餐點，於聖誕節期間推出套餐，成功販售約1500份，成效顯著。

翁章梁認為，觀光產業無論在哪個縣市都相當競爭，因此提升整體觀光質量是關鍵。強調，縣府將繼續加強協助與輔導，並藉由公私合作，進一步推動觀光產業的發展。

翁章梁進一步提到，現今已是網路時代，促使分眾旅遊興起，若是業者具有特色，就能透過網路帶動旅遊人潮，只要用心介紹自己、發展自身特色，小兵也能立大功，大家一起努力，共同進步。

