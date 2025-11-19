嘉義角頭「大鼻雨」收押猝死⋯家屬提2質疑！解剖結果出爐全案大逆轉

記者林昱孜／嘉義報導

嘉義角頭試槍遭逮，移送竟猝死解剖報告出爐。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣綽號「大鼻雨」羅姓角頭，上月15日涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇，遭嘉檢聲押獲准，但羅男在解送時，突然在看守所前倒下，送醫不治。家屬質疑，羅男生前罹患大腸癌病成這樣還要押，以及收押後為何身上還有氰化物；今（19）日初步解剖報告出爐大逆轉，羅男未發現有大腸癌之病症，初步也排除服用氰化物。

15日晚間，羅男因持霰彈槍、朝民宅開槍試槍，居民聽見槍響後，嚇得立即報案。警方趕抵現場後，隨後在路上攔查到羅男，並在其行經的產業道路旁查扣一把長槍8顆霰彈及1顆空彈殼，警方也隨即依現行犯將人逮捕並帶返偵訊。

嘉義角頭身亡，家屬提2點質疑，解剖結果出爐大逆轉！（圖／翻攝畫面）

隔日14時許，羅男被移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向法院聲押，當晚九點多，嘉院裁准收押，檢院法警交接時，羅男在拘留室突倒下，法警報案送醫急救，到院急救死亡，醫院初判為自行服用氰化物亡命。羅男兒子提出2點質疑，父親罹患大腸癌4期，質疑已病重到需包尿布，為何還要押他，以及都被收押了，身上怎麼還有氰化物。

今（19)日上午法醫研究所進行解剖，檢視大腸未有病症，另外發現死者肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形，而羅男確切死因，尚需採集檢體之病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能釐清。

