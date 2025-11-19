嘉義角頭「大鼻雨」疑服毒身亡最新！死因排除氰化物

嘉義縣知名角頭羅春雨，16日深夜遭裁定羈押後竟離奇暴斃，死因初判是服用氰化物，不過今（19日）上午9點解剖過後報告出爐，確切的死因大逆轉。

「大鼻雨」在11月15日晚間朝民宅開槍恐嚇的畫面。 （圖／翻攝畫面）

據了解，57歲的羅春雨，是因為11月15日涉嫌持霰彈槍朝民宅「試槍」恐嚇被報案，警方趕來逮人，並在其行經的產業道路旁查扣1把霰彈槍、8顆子彈跟1顆空彈殼，依現行犯逮捕跟移送，隔天嘉義地院法官裁准羈押，他被還押地檢署內的拘留室時，突然跟法警說「我身體不舒服」然後就口吐白沫倒下昏迷不醒，被緊急送聖馬爾定醫院急救仍宣告不治。

廣告 廣告

羅姓死者的兒子淚控法官，為何父親的身體狀況這麼差，還一定要羈押他。 （圖／陳致愷先生提供）

院方初步診斷死因是氰化物中毒，遺體旋即被送往嘉義市立殯儀館，並報請檢察官跟法醫相驗，今天中午初步相驗結束，羅男的兒子也在相驗現場，受訪時哽咽質疑法官的裁定，表示「父親的身體狀況已如此的差，都得包尿布了，為何還執意要羈押？若父親真為服用氰化物自殺，為何死者身上還會有氰化物？」

檢方跟法醫初步相驗結束離開殯儀館。 （圖／陳致愷先生提供）

羅春雨的遺體在今天上午9點，經法醫研究所解剖後，初步排除有服用氰化物，且「檢視大腸未有病症，另肺臟兩側均肺水腫，心臟心室有肥厚及脂肪浸潤情形，確切死因尚需採集檢體之病理切片檢查與毒藥物檢驗結果釐清」。

羅男生前被警方起出的火力強大的改造槍枝。 （圖／翻攝畫面）

羅男生前被警方起出的火力強大的改造槍枝。 （圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

太子集團橫行9年才查辦 藍委轟綠放任：沒美國介入不會動

太子集團案藏身台北101惹議！賈永婕籲政府專責單位助查核租戶背景

太子集團在台「最高幹部」王昱棠及總務長李守禮「被羈押禁見」