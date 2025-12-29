嘉義角頭「大鼻雨」試槍遭逮收押！突陷昏迷吐白沫猝死 檢最新進度曝光

記者林昱孜／嘉義報導

嘉義縣綽號「大鼻雨」羅姓角頭，10月涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇，遭嘉檢聲押獲准，但羅男在解送時，突然在看守所前倒下、口吐白沫，送醫不治。嘉義地檢署今（29）日偵查終結，由於羅男已死亡，做出不起訴處分。

10月15日晚間，羅男因持霰彈槍、朝民宅開槍試槍，居民聽見槍響後，嚇得立即報案。警方趕抵現場後，隨後在路上攔查到羅男，並在公墓旁產業道路旁，查扣一把長槍8顆霰彈及1顆空彈殼，警方也隨即依現行犯將人逮捕，隔日下午，經檢方聲押獲准，但羅男突然在拘留室倒下，送醫急救無效死亡，醫院初判為自行服用氰化物亡命。

嘉義角頭「大鼻雨」身亡，家屬提2點質疑，解剖結果尚未出爐，檢方偵查終結不起訴處分。（圖／翻攝畫面）

羅男兒子提出2點質疑，父親罹患大腸癌4期，質疑已病重到需包尿布，為何還要押他，以及都被收押了，身上怎麼還有氰化物。同月19日上午，法醫解剖發現大腸未有病症，另外發現死者肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形。

嘉義地檢署今（29）日偵結起訴，由於羅男114年11月16日死亡，依刑事訴訟法第252條第6款，做出不起訴處分。至於確切死因，嘉義地檢署表示，目前尚未收到解剖鑑定報告。



