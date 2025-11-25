嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴

嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。

嘉義布袋某診所，曾姓老醫師及黃姓夫婦3人詐領健保費，遭嘉義地檢署起訴。（圖／示意畫面）

調查指出，曾姓醫師負責看診與開立處方，白、黃2人為診所實際經營者，3人明知健保申報須依實際看診與病情核實，但卻指示居家服務照顧員持未到診長輩健保卡刷卡免掛號，再由曾姓醫師開立止痛、感冒等單一藥物處方，隨後持卡至合作藥局領藥，診所並額外提供免費維骨力及鈣片，藉此吸引照顧員持續以健保卡換取藥品與保健品。

檢調查出，診所員工亦曾持未實際就醫的親屬健保卡代為看診，或由患者親友口述症狀後領藥，造成彷彿實際到診的假象。曾姓醫師再將未到診病患登載為就醫紀錄，診所員工則依程序上傳健保署申報診察費、藥費及藥事服務費，導致健保署誤認為合法醫療行為。

根據檢方調查，該診所自2014年起以診所名義與健保署簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，曾姓醫師將未實際到診病患的不實就醫紀錄登載於病歷文書後上傳至健保署，向健保署申報「診察費」，並以該處方箋及藥單使藥局人員獲取向健保署申報「藥費」及「藥事服務費」而行使之，致健保署人員誤認曾姓醫師有實際看診醫療行為。

健保署於期間內核算未實際到診病患診察費、診療費、藥費及藥事服務費等醫療點數共約86萬9590點,陸續撥款至診所帳號，3人以此方式詐領共計88萬9000元款項。今年4月10日上午，法務部調查局嘉義縣調查站持搜索票前往診所搜查，查扣相關資料後將全案移送。

嘉義地檢署認定3人共同詐領健保款，行為涉及詐欺取財與業務登載不實文書，屬共同犯行且為接續方式實施，多次詐領均出於同一營利目的，已依法提起公訴，並聲請對未繳回之不法所得予以沒收或追徵。

