嘉義諸羅樹蛙保育經驗 獲2處國際保育平台刊登

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林保署嘉義分署將保育台灣特有種諸羅樹蛙及其棲地維護成功作為，投稿「健康地球解方」與「里山倡議國際夥伴關係」日前獲得刊登，把台灣保育經驗推向國際舞台。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，自107年起即著手推動珍貴稀有保育類諸羅樹蛙的棲地復育與社區保育工作，並推出「諸羅樹蛙標章」及輔導農民成立合作社，獲得良好成果。

嘉義分署將此歷程分成兩個主題分別投稿至全球知名的生態與永續發展案例分享平台「健康地球解方（PANORAMA）」與「里山倡議國際夥伴關係（International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）」。

廣告 廣告

嘉義分署表示，嘉義縣大林鎮諸羅樹蛙保育初期，透過韌性評估引導社區動用外部或內部的資源關注諸羅樹蛙。該案例獲PANORAMA平台刊登，象徵台灣在地實踐已具國際參考價值，展現出「從地方行動到全球影響」的典範。

另一則刊登於里山倡議國際夥伴關係的案例，則是闡述諸羅樹蛙與農地有高度依存關係，因此保育工作必須要吸引農民持續種植竹筍，將田與田串聯成為綠網，再串聯從產地到餐桌的人網，把筍賣出去以回饋農民，再投入保育工作。

嘉義分署表示，能夠讓諸羅樹蛙保育歷程登上PANORAMA 與IPSI兩大國際平台，代表台灣生物多樣性治理模式獲得國際認可。不僅展現政府部門的政策推動力，更反映出社區、農民與民間團體的參與成果。嘉義分署將持續深化在地夥伴關係，推廣友善農業與棲地復育，並持續與國際連結，將台灣的經驗分享於全世界。（編輯：謝雅竹）1141204