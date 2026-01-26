嘉義警政迎新春結合書法與防詐 揮毫捐血傳遞城市溫度

為迎接馬年新春並提升市民防詐意識，嘉義市政府警察局26日在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動，將書法藝術、防詐宣導與捐血公益巧妙結合，營造兼具文化氣息與公共安全意識的年節氛圍。市長黃敏惠與多位貴賓共同開筆揮毫，寫下「嘉城皆順遂 義馬賀安康」，象徵新年萬象更新、平安順遂，也為活動揭開溫暖序幕。

↑圖說：嘉義市政府警察局在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動。（圖片來源：嘉義市警察局提供）

黃敏惠表示，新春之際，市府以「一馬當先、馬力全開」號召各界攜手迎向新的一年，不僅重視城市安全，也持續深耕人文底蘊與藝術教育。她感謝警察同仁結合節慶舉辦公益活動，展現嘉義市「人情味之都」的溫暖韌性，也感謝書法教育學會理事長率領書法師資到場指導，並串聯在地學校與教師共同參與，讓書法藝術向下扎根，厚植城市文化基礎。透過揮毫、捐血與防詐宣導的結合，不僅促進警民互動，也讓「平安、關懷、永續」的理念在城市中持續流動。

警察局長陳明志指出，警政工作除依法執行勤務，更應融入文化底蘊與人文關懷，讓執法同時具備效率與溫度。他表示，黃敏惠市長長期提醒同仁以同理心為本，從民眾立場出發，以更柔軟的溝通方式拉近警民距離，打造友善互信的城市安全網絡。未來警察團隊將在市府支持下，持續精進專業與服務品質，守護市民平安，也祝福大家新年健康順心。

↑圖說：黃敏惠市長與多位貴賓共同提筆揮毫。（圖片來源：嘉義市警察局提供）

活動現場同步設置捐血車，鼓勵市民與警察同仁一起響應「捐血一袋，救人一命」。警方也藉此機會加強防詐宣導，提醒近期因普發現金6,000元等熱門議題，易成為詐騙集團話術素材，呼籲民眾牢記「不點不明連結、不操作ATM、不提供個資帳戶、不相信代辦」等防詐原則。透過互動式宣導攤位與有獎問答，讓民眾在捐血等待之餘，輕鬆學習辨識最新詐騙手法，提升整體社會的防詐免疫力。

活動由黃敏惠市長、警察局黃明志局長，偕同書法大師與中華民國書法教育學會理事長楊旭堂、警政署警政委員張樹德、嘉義市議長陳姿妏及多位地方人士共同主持開筆儀式，隨後由貴賓與博愛國小書法社師生現場揮毫，將滿載祝福的春聯贈送給民眾，墨香四溢、年味十足，也為嘉義市新春揭開溫馨序章。

