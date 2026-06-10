嘉義警界「收賄電玩業者洩密臨檢資訊」醜聞！偵查隊長被帶回偵訊

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嘉義市警界傳出風紀案件。一名偵查隊何姓分隊長疑涉向電子遊戲場洩漏臨檢資訊，昨（9日）遭檢調搜索住處與辦公處所，並帶回漏夜偵訊。

嘉義地檢署日前接獲檢舉，指嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長，疑似與某連鎖電子遊戲場業者往來密切，涉嫌提前洩露警方臨檢勤務內容，可能涉及貪瀆及洩密等不法情事，檢調隨即展開偵辦。

據了解，嘉義地檢署昨日下午指揮調查局南部地區機動工作站幹員執行搜索行動，前往何男住處及相關地點蒐證。晚間，檢調再將當天輪休的何男帶回第一分局偵查隊辦公處所搜索，查扣包括特定電子遊戲場臨檢紀錄表，以及何男申報超勤加班費等相關資料。

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檢調人士指出，此次行動共搜索包括第一分局、何男住處在內等5處地點，並拘提何男及另外7名相關人士到案說明，將逐一比對相關證據與供詞，以釐清是否存在洩密、圖利或其他違法行為。

據悉，何男於去年年中才由偵查隊小隊長升任分隊長，過去辦案表現受到肯定，尤其在打擊詐欺犯罪方面屢有績效，也曾獲嘉義市警察局表揚為績優人員。此次傳出疑涉不法，引發警界與地方人士關注與議論。

對此，嘉義市第一分局表示，本案係由嘉義地檢署指揮調查局人員依法執行搜索，並通知市警局督察室及第一分局配合辦理，分局已依要求提供相關資料，全力協助調查。

第一分局強調，警察機關對於風紀案件一向秉持「勿枉勿縱」原則，若查證同仁確有涉案情事，將依規定從嚴究辦、絕不寬貸，以維護警察紀律與社會大眾對執法機關的信賴。至於何男是否涉有不法，以及相關案情細節，仍有待檢調進一步調查釐清。

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