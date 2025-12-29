嘉義跨年卡司炸裂！MAMAMOO頌樂獨家領軍 14組藝人嗨迎2026

「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」卡司曝光。民視提供

嘉義市即將迎來年末最受矚目的壓軸盛事「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」，將在12 月31日下午5時30分，於嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。今年晚會由「台灣好青年」蔡昌憲與超人氣Podcast主持人瑪麗聯手主持，14組超狂卡司，以跨世代實力藝人組成最強舞台。

今年卡司華麗程度再創新高，有亞洲天王羅志祥、國民媽媽林美秀、金曲歌王許富凱、脆樂團、馬念先、F.F.O、ARKis、守夜人、鄒序、莊蕎嫣等。此外、還邀請深具代表嘉義在地力量的台語金曲歌王廖士賢、嘉義女兒王彙筑，以音樂展現城市文化自信與人才共榮。

跨年前後的黃金時段，由台語金曲歌王-蕭煌奇以及全台獨家、僅在嘉義開唱的韓國人氣女團MAMAMOO成員Solar頌樂領銜演出，以真摯嗓音與舞台魅力陪伴現場觀眾倒數邁向2026。

轉播資訊：

網路直播 17:30-00:30

四季線上Youtube頻道

四季線上APP

勇媽阿惠-黃敏惠 市長FB粉絲專頁

「嘉義+1 We Chiayi」 FB粉絲專頁

「嘉義+1 We Chiayi」 Youtube頻道

電視轉播 20:30-00:30 民視台灣台



