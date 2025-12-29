嘉義跨年維安升級！特警巡邏、防踩踏小組出動 交管範圍曝

嘉義市31日跨年晚會維安層級大提升，嘉義市警察局將投入近300名警民力維安。(嘉義市警察局提供／呂妍庭嘉義傳真)

2026年跨年倒數計時，為防範日前北捷隨機殺人事再現，嘉義市31日跨年晚會維安層級大提升，嘉義市警察局將投入近300名警民力維安，並針對活動場域可疑物品及人車加強場檢，同時派遣「特殊任務警力」在會場巡視，另成立「防踩踏應變小組」，防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。

嘉義市跨年晚會「2026全嘉藝起來跨年晚會」，31日下午5點半在市府北棟嘉義大舞台登場，預計將有大量人潮湧入市區，為讓民眾安心看表演、開心倒數迎新年，市警局已完成警力部署規畫，並加強會場周邊道路、重要路口及聯外道路交通疏導。

市警局表示，31日當日已規畫近300名警民力維安，強化會場安全及疏散宣導，針對活動場域可疑物品及人車加強場檢，派遣「特殊任務警力」梭巡會場，同時組成肅竊小組防竊，並運用治安要點監錄系統及M-Police影像傳輸等設備即時監控，全方位把關。

鑑於國際有大型活動曾發生防踩死傷前例，警方今年也特別成立「防踩踏應變小組」，防範熱情民眾因推擠造成傷害，並協調主辦單位志工及保全近50人，協助維持會場秩序。

跨年活動預計凌晨0點30分結束，31日當天交通管制措施如下：

一、8點到下午2點布置活動會場及市集，管制路段：

中山路(自噴水圓環至吳鳳北路)、忠孝路及吳鳳北路(自中山路至民權路)。

二、下午2點至翌日凌晨2時晚會活動，管制路段：

中山路(自噴水圓環至共和路)、興中街及成仁街(自民權路至公明路)、吳鳳北路及忠孝路(自林森西路至公明路)、民權路(自吳鳳北路至忠孝路)。

三、翌日凌晨2點到12點拆除會場及市集，管制路段：

中山路(自噴水圓環至吳鳳北路)、忠孝路及吳鳳北路(自中山路至民權路)。

嘉義市警察局長陳明志溫馨提醒，將視現場人潮及交通狀況彈性調整管制措施，晚會周邊停車位有限，建議民眾多利用接駁專車前往，嚴禁攜帶毒品等違禁品，如經查獲定當依法究辦。

陳明志呼籲，民眾隨時注意自身及財物安全，若有任何狀況要聽從主辦單位廣播及警方引導疏散，市警局將動員最大警力能量及協勤民力，全力做好本次維安工作，讓市民能平安迎接2026新的一年。

