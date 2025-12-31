嘉義跨年／放送事故！頌樂唱一半「設備2度出狀況」驚險反應全被拍

記者徐珮華／綜合報導

韓國女團「MAMAMOO」頌樂（Solar）今年以個人身分正式在台灣出道，與9m88合作中文單曲〈Floating Free〉展現驚人語言天分。如今她也將跨年舞台獻給台灣，全台唯一演出今（1）日在嘉義登場。豈料演唱歌曲〈Blues〉時，竟接連發生兩次「放送事故」，不過這段小插曲，反而讓她的穩定實力獲得肯定。

頌樂擔任「全嘉藝起來跨年晚會」壓軸嘉賓，炸翻全場。（圖／翻攝自「嘉義+1 We Chiayi」YouTube）

頌樂擔任嘉義「全嘉藝起來跨年晚會」壓軸嘉賓，陪伴觀眾倒數迎接新年後，一連帶來〈HONEY〉、〈WANT〉、〈Floating Free〉、〈Décalcomanie〉、〈Blues〉，唱跳實力全開，台下木木（MAMAMOO粉絲名）應援聲同樣震撼全場。

只是演唱到〈Blues〉時，麥克風一度失去聲音，頌樂當場露出困惑神情、低頭查看設備，工作人員緊急上台救援後，她又比向耳機，疑似再度出狀況。儘管接連遇到突發狀況，她仍臨危不亂完成演出，網友也狂讚「又是花式證明真唱的一天」、「不用耳麥也能唱的女人，我們大主唱就是這麼猛」，甚至有人許願「可以唱到早上嗎？太爽了吧」。

頌樂設備2度出狀況。（圖／翻攝自「嘉義+1 We Chiayi」YouTube）

Talking環節中，頌樂更是展現滿滿誠意，全程以中文打招呼：「你好，我是頌樂。你們都新年快樂，恭喜發財，紅包拿來。」她透露這是自己第一次造訪嘉義，演出前還與經紀人一起散步，「街上很安靜、很乾淨，我很喜歡。這個城市很美麗、很有魅力，你們都喜歡嗎？」

台下觀眾齊聲高喊「喜歡你」，頌樂甜笑回應「我也喜歡你們」，掀起全場暴動。最後她喊話「嘉義，今年見」，為今晚跨年晚會畫下圓滿句點。

