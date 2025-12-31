嘉義跨年／羅志祥快嘴RAP！無預警點名在地紅人 台上台下都笑了

記者徐珮華／綜合報導

羅志祥（小豬）日前剛結束台北小巨蛋演唱會，今（31）日晚間登上嘉義「全嘉藝起來跨年晚會」，陪伴歌迷迎接新的一年。擔任開場嘉賓的他火力全開，接連演唱歌曲〈ALL EYES ON ME〉、〈戀愛達人〉、〈做伙〉、〈舞狀元〉，炸裂舞曲與抒情歌輪番上陣，瞬間點燃全場氣氛，展現天王級魅力。

羅志祥演唱台語新歌〈做伙〉，掀起全場大合唱。（圖／翻攝自「嘉義+1 We Chiayi」YouTube）

羅志祥縱橫華語樂壇30年，現場不少歌迷一早就到場卡位力挺，對此他喊話：「大家今年都辛苦了，明年我們繼續辛苦下去，因為越辛苦，你的目標跟夢想就會越來越近。」談及新年新計畫，他幽默表示「新計畫就是還沒有計畫」，隨後解釋「未來的每一天都交給明天告訴你答案，因為要看你多努力，你今天很努力，明天可能有另一個收穫」，正能量滿滿。

羅志祥趁著換場期間話家常，台上舞者也被逗樂。（圖／翻攝自「嘉義+1 We Chiayi」YouTube）

近年熱愛高爾夫球的羅志祥，分享幾乎每年都會為此回嘉義3至4次。換場期間，他也聊起嘉義名產雞肉飯，透露自己特別喜歡當地一位以「快嘴」聞名的雞肉飯老闆，甚至直接在舞台上神還原模仿，笑說「那家真的很厲害，下次要再去吃一下」，逗得台上舞者、台下觀眾笑聲不斷。

