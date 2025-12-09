嘉義路口驚險一瞬！遊覽車左轉撞上農耕車 駕駛乘客受傷送醫

遊覽車左轉沒看見農耕車對向硬撞翻倒2人受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義市林森東路與圓福街路口9日上午發生一起驚險交通事故。一輛大型遊覽車於路口左轉時，與對向欲右轉的1輛農耕車發生激烈碰撞，現場一度傳出巨響，引來附近住戶與店家關注，事故造成農耕車邱姓駕駛及車上1名乘客受傷，所幸皆無生命危險，但車體損毀狀況明顯，場面相當驚人。

警方表示，事故約發生在上午 8 時左右，當時由陳姓男子駕駛的遊覽車沿圓福街由南往北方向行駛，準備左轉進入林森東路。就在轉彎過程中，與對向邱姓男子所駕駛、正打算右轉的農耕車發生碰撞，由於車輛體積差距巨大，衝擊力道使農耕車突然失去平衡，邱男與一名乘客因此受傷，需要立即送醫治療。

警消人員接獲通報後，迅速趕抵現場協助救援，同時進行交通疏導，避免通勤交通尖峰時段塞車加劇。事故地點位於平日車流量不小的路段，有民眾形容當下「突然一聲巨響，抬頭就看到農耕車歪斜在路旁」，場景令人怵目驚心。

經警方現場初步調查後發現，雙方駕駛酒測值均為 0，排除酒駕因素，至於事故究竟是視線死角造成、還是車輛未禮讓或判斷失誤，目前仍待進一步釐清肇事責任。警方表示，已調閱相關路口監視器畫面，後續將依影像內容還原事故發生經過。

警方也再次呼籲用路人，無論駕駛大型車輛或小型農耕車，只要行經路口務必放慢車速、注意來車動向，並留意視線死角。尤其大型車轉彎範圍較大、盲區多，稍有不慎就可能造成憾事，呼籲民眾務必提高警覺，確保行車安全。

