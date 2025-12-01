嘉義輕軌塞車 黃敏惠怒槓中央

嘉義市爭取輕軌多年，遭中央冷處理，嘉義市議員張敏琪1日在市議會總質詢關心輕軌進度，交通處長許啟明以「塞車事故處理中」形容，嘉義市長黃敏惠則批中央面對嘉義市大聲疾呼，完全不理睬，態度讓人非常遺憾。

張敏琪今年5月曾送高雄輕軌「榮泰號」模型給黃敏惠，表達嘉義人對輕軌「早日到站」盼望，昨她再度關心「榮泰號開到哪裡？」，許啟明回應「塞車事故處理中」，透露今年市府多次行文交通部、總統府等部會，市長也跟行政院長卓榮泰、賴清德總統爭取，中央卻始終不願兌現承諾。

許啟明說，中央認為嘉義輕軌適用交通審查要點，但嘉義輕軌是高鐵聯外交通，全台12個高鐵車站，11個聯外運輸是中央建設，獨獨叫嘉義自己蓋，而這條輕軌還連接嘉義縣、市和高鐵嘉義站、台鐵嘉義站兩車站，中央所謂的交通公平性，並不合理，「我不服氣」。

許啟明提到，行政院民國94年曾行文交通部，指高鐵嘉義站到嘉義市的BRT運量達到一定程度就啟動輕軌建設，現BRT運量超過1300萬人次，中央未兌現承諾，卻要求嘉義市按交通審查要點來辦理，而不是大眾捷運來推動，於理、於法、於公平性，中央說法都講不通，沒辦法讓人信服。

黃敏惠無奈表示，中央引用的法源，在交通平權上對嘉義人很不公平，透露之前卓榮泰南下勘災、賴清德來嘉義，她都有提輕軌，卓院長還說可以討論，「到目前都沒有」。

黃敏惠說，很多市民、觀光客反映應該有大眾運輸連接到高鐵站，現行這種不便，嘉義縣市，甚至雲嘉南都感受得到，但嘉義市大聲疾呼，卻沒有人理睬，非常不公平。

黃敏惠強調，輕軌是軌道運輸最後一哩路，請中央一定要重視，面對中央不理，她嘆氣表示「嘉義人有必要這麼悲哀嗎？」，怎麼可以用這種態度來對待人民期待和反應？張敏琪聲援，希望嘉義市不要被當作二等公民。