嘉義輕軌補助爭議 翁壽良批王美惠：勿黨意大過天

翁壽良擬參選2026嘉義市長。（本報資料照）

嘉義輕軌經費爭議不斷，嘉義高鐵站聯外輕軌的「捷運藍線」總經費估計374億元，行政院長卓榮泰日前立院備詢說出「中央會全額負擔372億元工程款」，不過交通部澄清提供院長錯誤資料；藍營嘉義市長擬參選人翁壽良劍指綠委王美惠，批嘉義市民選出來的立委，更要強力替市民爭取更多的資源，而非「黨意大過天、市民站一邊」。

翁壽良指出，高鐵聯外輕軌橫跨嘉義縣及嘉義市轄區，未來可串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵，成為五鐵共網建構完善的軌道路網，不但能提升嘉南高屏醫療品質、建構科技S廊帶之重要節點，對於促進區域產業經濟發展具有重要意義。

廣告 廣告

他批，王美惠過去連任4屆議員以及兩屆立委，對於嘉義地方的需求以及發展，應該比誰都清楚，現在不但沒有積極向中央爭取預算、促成聯外輕軌，讓整個嘉義地區發展不止步，背離民意，順應黨意為中央護航，愧對過去每一張選票。

翁壽良認為，嘉義市是雲嘉、嘉南經濟消費及產業園區的生活圈，也是中央大南方新矽谷計畫成是否成功的重要關鍵，近年來在嘉義市長黃敏惠以及市府團隊以十大旗艦為藍圖持續推動下，嘉義市不僅營利事業銷售額連續6年突破歷史新高，在觀光人潮、文化、教育以及醫療都有亮眼的成績，甚至推出各項青年政策以及福利吸引更多優秀人才移居嘉義市。

他說，明年中央給嘉義市的統籌分配款以補助款一增一減的情況下，市府反而要多支出3億元的經費預算，身為嘉義市民選出來的立委，更要強力替市民爭取更多的資源，而非「黨意大過天、市民站一邊」。

卓榮泰5月6日赴立法院答詢時表示，嘉義輕軌工程費374億，地方只負擔用地費嘉義市0.66億及嘉義縣0.94億，中央可負擔372億；不過隔天交通部就緊急澄清，稱是「誤會一場」。

廣告 廣告

交通部表示，有關卓榮泰5月6日於立法院院會答詢時所述「嘉義輕軌案，中央負擔372億工程款一節」，是幕僚直接摘述嘉義市政府報告書內容「372億工程款由中央全額負擔，嘉義市及嘉義縣政府負擔用地費」，屬嘉義市府的要求與期待，但因提供資訊過於簡化，致使卓回覆造成外界誤解，認為院長承諾「中央負擔372億工程款」，交通部表示歉意。

【看原文連結】