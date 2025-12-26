嘉義農友架設電圍網防獼猴肆虐 農業部補助最高13.6萬

林保署輔導團隊於完成架設電圍網之農園說明電牧線電圍網架設注意事項。（圖／林保署嘉義分署）

中埔鄉農民袁振東（左一）分享架設電圍網心得。（圖／林保署嘉義分署）

嘉義縣山區農民苦於彌猴亂闖農園採果，嚴重影響農收，又無法有效遏止，農業部今年新增補助農民架設電牧器電圍網，有袁姓農民10月完成架設至今未有彌猴闖入，嘉義區目前有6件申請案，農民可向縣市政府農政單位洽詢申請。

農民袁振東在嘉義縣中埔鄉低海拔的淺山地區，種植黃金果、牛奶果及酪梨共約0.65公頃，長年飽受獼猴危害損失逾200公斤，曾嘗試多種防治方法但成效有限。

電圍網上層設置3層以上高電壓低電流的電牧導線防治獼猴危害農作，下層底座及縫隙。（圖／林保署嘉義分署）

今年10月完成電圍網架設，獲補助13萬6000元，包括補助總資材有電牧器、電壓檢測器及總架設工資，因剛完成架設不久，目前尚無收成，但他觀察架設後確實沒有獼猴再入侵果園。

林保署嘉義分署表示，農業部自民國105年啟動「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，推廣補助農友架設電牧器電圍網，或添購防猴網罩、聲音驅趕器，防治台灣獼猴危害農業。

現為因應山豬、山羌等不同野生獸類危害農業問題，114年最新核定修正「野生獸類危害農作防治方案」補助項目，新增電牧線圍籬及簡易圍網，符合申請資格的農牧用地，可向縣市政府農業單位洽詢申請，今年嘉義區共有6件申請。

