嘉義郵局首創結合短影音行銷與公共安全 宣傳攜手網紅、消防猛男與型男郵差共同守護安全與智慧用郵

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「2026台灣燈會」以「光沐－世界的阿里山」為主題，將於115年3月3日至3月15日在嘉義縣政府特區盛大舉行。嘉義郵局首創結合短影音行銷與公共安全宣導的廣告宣傳模式，邀請在地網紅逸祥、嘉義縣消防局消防人員及型男郵差共同拍攝創意宣導影片，透過跨界合作推廣防災教育、i郵箱服務與燈會獨家集郵商品，誠摯邀請全國民眾蒞臨嘉義共襄盛舉。

本次拍攝活動於115年1月16日在朴子祥和郵局進行，現場除有因「殺蛇秀」走紅的網紅逸祥外，亦邀請嘉義縣消防局體能精實的消防人員，以及郵局第一線服務的型男郵差共同入鏡，展現郵政服務與公共安全攜手合作的形象。

影片中，三方實際操作 24小時全年無休的「i郵箱」，強調自助取寄件的便利性。網紅逸祥以幽默風格介紹取件流程，消防局則同步宣導「住宅用火災警報器（住警器）」的重要性，提醒民眾重視火災初期預警與逃生安全；郵差角色則接續介紹燈會期間限定推出的集郵商品，成功將生活服務、公共安全與燈會元素自然結合。

嘉義縣消防局長蔡建安表示，藉由燈會平台與創意影片形式，讓消防人員與郵務團隊一同現身，能以寓教於樂的方式，提升民眾對防火、防災與緊急應變的重視，讓安全觀念更貼近日常生活。



嘉義郵局局長 陳雍宗 指出：「郵務士每天穿梭於大街小巷，是最了解社區需求的第一線服務人員。此次首度與消防局跨機關合作，期望結合郵局的親民服務與消防專業，共同推動智慧用郵與安全生活，讓公共服務深入社區。」

燈會期間，嘉義郵局將於會場設置專屬行銷攤位，提供 i郵箱服務推廣，並同步推出燈會獨家集郵商品。嘉義郵局誠摯邀請全國民眾於今年3月蒞臨嘉義賞燈，體驗科技與人文交織的「智慧郵政」服務，感受「燈抵嘉」的魅力。

