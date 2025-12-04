嘉義酒駕撞死人！離譜主嫌竟接女網友回案發地「車震」

嘉義市去年（113年）發生一起死亡車禍，肇事的酒駕男當時逃逸，但後來竟然又開車載著女網友，開回案發地點附近停妥「車震」跟「觀賞」自己犯下的錯，證據在國民法官法庭播放全場傻眼，檢方昨（3日）向法院求處重刑。

車禍發生當下的慘況。（圖／翻攝畫面）

這起發生在去年5月7日深夜11點左右的慘劇，事發地點在成功街與民生南路的交叉口，67歲的死者陳姓婦人，當時在該處停好車以後，才走到車尾就慘遭嫌犯楊姓男子高速撞飛，當下身受重傷倒地昏迷不醒，警消趕來後檢傷發現她的頭部跟胸部都重創，右上肢、右下肢嚴重骨折，全身幾無一處完好，緊急送醫搶救後因為傷勢過重回天乏術，家屬到場認屍悲慟不已。

嘉義地方法院。（圖／Googlemap）

但誇張的是，全案昨（3日）經國民法庭審理，法官當庭播放楊男車內的行車紀錄器畫面，赫然錄到楊男當下肇逃以後竟然不是跑去躲起來，而是要趕去幾百公尺以外的超商載一位女網友，然後折返事故現場附近停下來，一邊在車上跟女網友發生關係，一邊「觀賞」自己的「傑作」，冷眼看著醫護人員搶救陳婦。

該名跟楊男發生關係的女網友，昨天也出庭作證，表示被楊男接上車時，看到他的車頭凹陷，當下脫口問他「發生什麼事？」楊男表示「稍早有發生車禍」，後來他們在車上發生完關係，楊男表示「我有喝酒已經醉茫茫」，要她自己搭小黃回家。

兩項關鍵到不能在關鍵的鐵證曝光，楊男完全無法洗脫丁點罪名，嘉義地檢署檢察官昨天也在國民法庭上，表示「被告直到被檢方偵結起訴後，才坦承酒駕撞到人，並與死者家屬和解與賠償」、「被告肇事逃逸後，竟是趕著去載女網友發生關係」，加上楊男案發後在住處落網，酒測值高達每公升1.05毫克，認為其酒駕事實明顯，惡性重大，當庭請求法官處以重刑。

