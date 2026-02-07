嘉義酒駕男肇逃奪78歲翁命！零件四散再害路過騎士「犁田」慘狀曝

社會中心／洪正達報導

吳姓老翁遭到自小客從後方追撞，整個人當場飛起後重摔路面，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

嘉義中埔鄉7日發生一起死亡車禍，當時吳姓老翁（78歲）清晨騎機車行經和美村中山路五段，遭到後方一輛自小客猛烈追撞，肇事駕駛當場逃逸，吳翁送醫後傷重不治，只不過吳翁騎乘的機車零件四散在馬路上，也害另名機車男騎士煞車不及當場撞上倒地，警方獲報後展開追查，最後將酒駕肇逃的黃男（26歲）上銬逮捕，訊後依公共危險、肇逃、過失致死等罪嫌送辦。

據了解，吳翁7日清晨4點多騎機車行經和美村中山路五段時，遭到後方的自小客猛烈追撞，雖然吳翁有帶安全帽，但仍被強烈的撞擊力撞飛後導致重傷，救護車趕來將他緊急送醫後仍宣告不治，但肇事的自小客並未停下，反而加足油門逃逸。

就在吳男被追撞不久後，由於馬路上機車倒地及零件四散，另名騎機車經過的68歲何男也因煞車不及當場摔車，所幸送醫後意識清楚沒有生命危險，警方趕抵現場後隨即展開追查，最後將肇事的黃姓男子（26歲）當場逮捕，且酒測值0.26毫克已超標，訊後依公共危險、肇逃及過失致死罪嫌送辦。

