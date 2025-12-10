嘉義醫院推動在宅急症照護 以科技結合人文讓醫療即時照護無縫

▲嘉義醫院推動在宅急症照護，讓病人身處居家或長照機構，也能獲得即時、安全與專業的醫療照護。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】衛生福利部嘉義醫院積極響應衛生福利部中央健康保險署推動的「在宅急症照護計畫（Hospital at Home, HAH）」，並落實以病人為中心的照護理念，透過跨專業團隊的合作與科技的導入，讓病人身處居家或長照機構，也能獲得即時、安全與專業的醫療照護，導入IoT遠端生命徵象監測系統，監測照護數據，患者不用舟車勞頓，也省去家人得請假陪伴的困擾，不僅縮短了傳統由家屬量測後傳送給醫護團隊的反應時間，也有效降低急診送醫與再入院率，讓「醫療即時、照護無縫」。

廣告 廣告

為提升在宅急症照護的即時性與安全性，嘉義醫院導入IoT遠端生命徵象監測系統，讓病人在居家或機構中接受在宅急症照護期間，即可輕鬆量測血壓、血氧、體溫、脈搏等生命徵象，資料立即自動上傳至雲端平台。醫療團隊可即時透過雲端介面掌握個案生理變化，快速判讀並做出臨床決策。IoT遠端生命徵象監測系統的應用，在醫師及護理人員的量測後，即時做出判斷和投藥，縮短了傳統由家屬量測後傳送給醫護團隊的反應時間，能有效降低急診送醫與再入院率，讓「醫療即時、照護無縫」，同時也避免了非急症也送醫的資源浪費。

▲嘉義醫院院長陳正榮致贈感謝狀予泰博科技股份有限公司陳信宏專案經理。

嘉義醫院在宅急症照護計畫自推動以來，收案數穩定成長，累積收案達93例。其中以泌尿道感染39例、軟組織感染42例、肺炎12例。完治率達 96%，治療成效卓越，榮列南區在宅急症照護團隊第二名，在宅急症照護計畫讓年長者不必舟車勞頓、讓家屬安心陪伴、社區醫療網絡更加綿密。

嘉義醫院莊仁賓院長表示，科技讓照護變得更智慧，而我們希望在科技背後，仍然保留醫療最溫柔的核心與守護生命的初心。嘉義醫院居家護理團隊指出，透過IoT科技輔助，我們不僅能即時掌握病人的生命徵象，更能提前預警，減少病情惡化的風險。院方也感謝泰博科技股份有限公司捐贈的IoT遠端生命徵象監測器。

嘉義醫院強調，將持續結合醫療專業與智慧科技，拓展在宅急症照護的服務能量，強化與基層診所及長照機構的合作，建立持續運作的社區醫療照護網絡，實踐「讓急症感染的長輩在家痊癒」的願景。（照片：記者劉芳妃翻攝）