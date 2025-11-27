嘉義醫院130週年院慶跨領域專家齊聚嘉醫 共創友善高齡照護新未來

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】衛生福利部嘉義醫院舉辦「高齡醫學研討會」，作為 130 週年院慶系列的重要活動之一。研討會由嘉義醫院主辦，並與台灣高齡照護暨教育協會、台灣整合照護學會及衛福部嘉義醫院家庭照顧者支持服務據點共同協辦，邀集國內多位專家學者針對高齡醫學、智慧醫療與在宅照護等領域分享最新趨勢與實務經驗。

研討會由嘉義市政府衛生局莊美如副局長主持開場，嘉義醫院莊仁賓院長率先以「建構病人為中心的照護生態系－嘉義醫院在宅醫療的臨床實踐與創新模式」揭開序幕。隨後，由嘉義醫院副院長周上琳擔任主持，邀請宏碁智醫許凱程總經理分享「智慧醫療在高齡照護的運用」。緊接著，嘉義基督教醫院陳煒院長主持「長者友善照護與預防延緩失能」專題，高雄榮總高齡醫學中心周明岳主任擔任講者。最後一場「肌少症 2025 亞洲共識新知」則由國立陽明交通大學李建賢教授主持，邀請臺北市立關渡醫院陳亮恭院長進行專題演講。各場講座從臨床現場延伸至科技應用，提供多元觀點，也促進跨領域的交流與合作。

▲左起宏碁智醫許凱程總經理、高雄榮總高齡醫學中心周明岳主任、嘉市衛生局莊美如副局長、嘉醫副周上琳院長、嘉醫莊仁賓院長、國立陽明交通大學李建賢教授、嘉基陳煒院長、臺北市立關渡醫院陳亮恭院長。

嘉義醫院莊仁賓院長表示，嘉義醫院 130 年來與在地一同面對人口結構與高齡化挑戰，嘉義縣市更是全台最早邁入超高齡社會的地區之一，使高齡醫學在臨床、社區與長照端的重要性日益提升。近年來，嘉義醫院積極推動在宅醫療、社區整合式照護與長者友善環境建置，並與地方政府及社區夥伴攜手合作，期望讓長者能在熟悉的社區中安心健康生活，實現「在地安老」的目標。

▲嘉義醫院莊仁賓院長期許，與地方政府及社區夥伴攜手，讓長者能在熟悉的社區中安心健康生活，實現「在地安老」的目標。

嘉義醫院未來將持續以「延續百年風華、共創永續未來」為願景，結合醫療專業、科技創新與社區力量，發展更完善的高齡照護模式。院方也期待藉由此次研討會激盪更多跨界合作與政策思維，共同邁向永續的高齡照護未來。