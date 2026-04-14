嘉義里長震怒：我沒闖紅燈！ 網看行車紀錄器畫面全不挺

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嘉義一名里長近日抱怨，自己開車經過路口時，看到黃燈轉紅於是加速往前開，未料遭人檢舉闖紅燈，讓他氣得向監理機關申訴，但他可能沒想到，底下竟有網友提供事發當下的影片，惡狠狠地打臉他，網友見狀紛紛表示不挺。

一名里長在社群發文控訴遭檢舉魔人舉發闖紅燈。（圖／翻攝自Threads）

一名蘇姓里長昨（13日）在社群平台發文抱怨，無奈感嘆最近的檢舉達人很多，「拿著行車記錄器，看到一點點狀況就檢舉，動不動就說人家闖紅燈，好像全世界只有他最守法。」這讓他決定親自到監理機關去做申訴。

里長補充：「有不妥，我承認，對於行為中確有不妥之處，本人坦然面對並虛心檢討；亦將持續以更嚴謹的態度自我要求，共同維護地方交通安全與秩序。但『不是闖紅燈』，不要亂講、亂扣帽子。」

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不過從他曝光的公文可見，警方並不是說他完全沒有違規，而是將裁罰從闖紅燈改為「紅燈右轉」，罰鍰也較輕，只需支付600元的罰鍰。

不僅如此，後續更有網友曝光事發當下的行車紀錄器片段，發現里長所開的賓士車，確實在黃燈轉紅之後才從右側殺出，加速右轉駛離路口，不少網友見狀無奈感嘆：「三寶都能當里長，難怪交通爛成泥」、「看公文，申訴沒成功啊，因為又不是免單，是改開紅燈右轉，看原影片確實是罰紅燈右轉比較合適」、「這樣還不是闖紅燈？嘉義有你這種里長，真是悲哀」。

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