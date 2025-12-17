嘉義鐵皮屋變毒品工廠！逮捕黃男等5人 愷他命逾1.5噸遭查扣

鐵皮屋暗藏白色惡夢1574公斤愷他命工廠曝光。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義地檢署近期偵破一樁重大毒品案件，查獲一處大型愷他命製毒工廠，經數月密集埋伏及跟監，檢方於2025年4月6日持搜索票，成功逮捕28歲黃姓男子及其他4名共犯，並在嘉義縣水上鄉一處鐵皮屋內查扣愷他命共1,574公斤，純質淨重達64,668公克，及相關製毒設備。檢方指出，5人涉嫌違反毒品危害防制條例，以第三級毒品罪嫌提起公訴。

調查顯示，黃男自2023年9月起承租土地，並於2024年間興建鐵皮屋，作為長期製毒基地。2025年3月起，蘇姓製毒師負責指揮黃男、蕭姓及陳姓共犯進行製毒行動。他們以小貨車運送第四級毒品先驅原料、酒精、鹽酸及其他化學試劑入廠，先將先驅原料與乙酸乙酯、鹽酸混合，製成愷他命半成品，經加熱、攪拌、過濾及放置，使其結晶完成愷他命成品，再以夾鏈袋分裝存放。整個流程專業且規模龐大，足見其製毒工廠運作成熟、組織嚴密。

檢察長蔡宗熙特別提醒民眾，愷他命為第三級毒品，屬中樞神經抑制劑，吸食後會對膀胱造成嚴重損害，包括膀胱容量縮小、頻尿、排尿量減少，甚至可能導致膀胱壁纖維化、增厚，造成不可逆性後遺症，嚴重時需進行膀胱重建手術。製造或販售愷他命刑責極重，切勿以身試法。

嘉義地檢署強調，未來將持續配合「降低需求、抑制供給」的毒品防制政策，積極查緝毒品犯罪，從源頭切斷毒品供應鏈，保障國民身心健康，並提醒民眾保持警覺，遠離毒品誘惑，以免觸法或造成身體永久傷害。此次破獲案件，不僅是對毒品供應鏈的重擊，也向社會大眾再次傳達毒品危害的嚴重性與檢方查緝決心。

