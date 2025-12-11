嘉義鐵路高架化廊帶規劃 全長7.9公里打造綠色城市脊梁

嘉義市政府於12月9日舉行兩場說明會，民眾參與踴躍。（嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市正在進行鐵路高架化工程，嘉義市政府針對鐵軌騰空的地面空間進行規畫，打算打造全長7.9公里的鐵路廊帶，導入綠帶、廣場與開放式公共空間，並規畫步行、自行車等系統，希望全長7.9公里的鐵路廊帶，做為「涼適、活力、新木都」重要示範場域。

嘉義市政府9日舉行兩場「變更嘉義市都市計畫主要計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」及「變更嘉義市都市計畫細部計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案的都市計畫公開展覽說明會，市府都市發展處長許懷群表示，此次通盤檢討以長約7.9公里的鐵路高架化廊帶為主軸，透過其騰空的地面空間，打造連結全市的「綠色脊梁」。

廣告 廣告

市府將都市計畫公開展覽，供民眾閱覽、了解。（嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府於12月9日舉行兩場說明會，民眾參與踴躍。（嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

市府將都市計畫公開展覽，供民眾閱覽、了解。（嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

都發處指出，嘉義市鐵路高架化工程已於民國106年12月23日動工，為型塑鐵路高架化後的都市發展願景，市府自108年起辦理多場民眾參與活動凝聚共識。

由於嘉義市長黃敏惠經常強調，鐵路高架化是縫合都市、翻轉城市的第一步，指示市府相關局處應同步啟動鐵高兩側規畫，讓鐵路高架化不僅是重大交通建設，更是嘉義市推動城市再造的關鍵契機。

配合鐵路高架化，市府進行通盤檢討。（嘉義市政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

都發處說，目前市府已於109年10月28日針對鐵路高架化永久軌範圍完成第1階段的都市計畫變更，本次公開展覽係屬第2階段，檢討範圍擴大至鐵路廊帶兩側各800公尺，期望透過更全面的檢討，引導周邊地區的整體發展。

許懷群指出，隨著鐵路由地面抬升，過去受鐵軌阻隔的兩側將被打開，未來騰空後的地面空間將導入綠帶、廣場與開放式公共空間，並規畫友善的步行及自行車系統，讓城市軸線重新回到市民的日常生活中，也藉此讓市民以更舒適方式漫遊城市，開啟新的生活路徑。

許懷群進一步指出，鐵路廊帶周邊發展區域也將同步受惠，其中，嘉北車站地區與嘉義大車站地區以大眾運輸導向型發展（TOD），嘉北車站地區規畫1處1.59公頃整體開發地區，以提供通勤與醫療產業所需之商業服務，而56公頃的嘉義大車站地區結合轉運、商業、文化、娛樂等功能，未來將成為兼具交通節點與城市亮點的車站門戶核心區。

本案公開展覽期間從11月24日起至12月23日止，公開展覽期間內，民眾得以書面載明相關資訊及建議事項等資料，向都發處都市計畫科提出意見。

更多中時新聞網報導

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型