嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成
（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義長庚醫院針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，推動兒童健康關懷公益計畫，醫療團隊指導孩童記錄三餐與運動，2年後，學童整體平均BMI改善率達71.8%。
嘉義長庚醫院攜手嘉義縣教育處打造學童「健康防護網」公益關懷計畫今天舉行成果記者會，由嘉義長庚醫院院長楊仁宗主持。
嘉義長庚兒科醫師張經旼表示，兒童肥胖不只是體態問題，更潛藏高血壓、糖尿病及脂肪肝等代謝疾病風險。2023年在院方支持下，2年來投入新台幣近百萬元經費，推動兒童健康關懷公益計畫。
張經旼說，這項計畫針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校、計176名學童進行抽血與超音波篩檢後，發現有38名體重異常學童，且已出現輕至中度脂肪肝。
張經旼表示，兒童正值發育期，不能盲目節食，便整合家醫科、營養科及復健科組醫療團隊，指導孩童記錄三餐與規律運動，將「減重」轉化為「健康自我管理能力」，透過系統性引導，參與學童整體平均身體質量指數（BMI）改善率達71.8%，其中有部分學童成功回復至正常範圍。
楊仁宗透過新聞稿表示，透過這項公益計畫，醫院將專業診斷與預防醫學帶進校園，為孩童奠定一輩子的健康基礎；未來院方將持續與地方政府合作，擴大服務量能，讓孩童都能在專業的守護下成長茁壯。（編輯：張銘坤）1150102
