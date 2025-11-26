嘉義長庚痔瘡微創治療雙技術並行 提供個人化治療方案

雷射消融、組織凝集儀切除同步上線 術後恢復快、疼痛低

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義長庚紀念醫院大腸直腸肛門外科團隊推動痔瘡治療新策略，引進「雷射痔瘡消融手術」與「組織凝集儀痔瘡切除手術」兩項微創技術，可依據病人的痔瘡型態與嚴重程度，提供個人化治療方案，兼顧安全與舒適。46歲吳姓男子長年受痔瘡所苦，但又擔心傳統手術疼痛而延誤治療，經醫師評估後採用雷射痔瘡消融手術，術後隔天即可下床行動，數日便恢復日常生活。

嘉義長庚大腸直腸肛門外科謝孟樵醫師指出，痔瘡是國人常見的肛門疾病之一，俗話說「十人九痔」，但實際上每位病人狀況程度都不同，因此「對症選擇正確治療」至關重要。嘉義長庚導入兩大微創治療選擇，其一是「組織凝集儀痔瘡切除手術」，運用高頻能量與壓力封閉血管，再精準切除痔瘡組織，可有效減少出血與疼痛，恢復期短，適用於第三級或第四級較大痔瘡病人。手術時間約30至60分鐘，多數病人隔日即可返家，並能保留正常括約肌功能。其二是「雷射痔瘡消融手術」（Laser Hemorrhoidoplasty, LHP），採用雙波長（980、1470奈米）雷射，以光熱效應封閉供應痔核的血管叢，使痔瘡逐漸萎縮、自然吸收。出血極少、疼痛輕微，病人多於2至3天即可恢復日常生活。

嘉義長庚黃文詩副院長則強調，微創技術讓痔瘡治療不再可怕，病人能在接受手術後短時間內恢復健康，並有效改善反覆痔瘡導致排便出血、疼痛等困擾，改善生活品質。

嘉義長庚楊仁宗院長表示，長庚醫療體系持續提升醫療品質與病人安全，引進新世代微創技術。此次大腸直腸肛門外科採行的『雙技術並行』策略充分展現個人化醫療精神，讓治療更精準、更有效率。

圖：嘉義長庚紀念醫院大腸直腸肛門外科團隊推動痔瘡治療新策略，引進「雷射痔瘡消融手術」與「組織凝集儀痔瘡切除手術」兩項微創技術，可依據病人的痔瘡型態與嚴重程度，提供個人化治療方案，兼顧安全與舒適。（記者吳瑞興翻攝）