嘉義長庚許文蔚蔡明劭 入選全球前2%頂尖科學家

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，許文蔚開創國內關節內視鏡手術新紀元，率先引進電腦導航輔助人工膝關節手術技術，大幅提高手術精準度與病人術後生活品質。除臨床成就斐然，也長年投入骨科生物力學與人工關節材料研究，曾赴美國明尼蘇達州梅爾氏醫學中心與伊利諾大學醫院進修，發表多篇國際期刊論文，涵蓋人工關節、骨質疏鬆與運動醫學等領域。

另外，蔡明劭致力於睡眠呼吸中止症的臨床診治與手術創新，結合精準、安全與舒適三大要素，將達文西機械手臂技術應用於睡眠手術，亦主導制定「達文西睡眠手術共識指引」，奠定國際標準，其研究團隊更揭示睡眠呼吸中止症與阿茲海默症風險的關聯，證實有效治療可顯著降低失智風險，對神經退化疾病防治具重大貢獻。他已發表超過127篇SCI論文、引用次數逾2000次，並擔任多本國際期刊編輯委員。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，兩名醫師的入選不僅是個人榮耀，更象徵醫院在醫療品質、研究成果與國際學術影響力上的全面突破。2024年嘉義長庚於國際期刊發表論文達268篇，穩居全台區域醫院領先群。

嘉義長庚醫院表示，史丹佛大學全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）榜單是依據使用全球最大的論文引用資料庫Scopus，分析全球近900萬名科學家在不同研究領域的學術表現，遴選出全球學術影響力前2%的頂尖學者，被視為當前最具公信力的國際學術排名之一。（編輯：謝雅竹）1141112