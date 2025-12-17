嘉義長庚跨國展現精準醫療實力 九旬新加坡成功企業家擕家帶眷到院感恩再造 - https://www.watchmedia01.com

新加坡成功企業家魏姓董事長擕家帶眷，四代同堂浩蕩的到嘉義長庚醫院，向長庚醫院及泌尿科主任林威宇醫師進行感恩再造之旅。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】來自遠方新加坡今年90歲的成功企業家魏姓董事長，今（17）日上午擕家帶眷，四代同堂浩蕩的到嘉義長庚紀念醫院醫學大樓B 1簡報室，向長庚醫院及泌尿科主任林威宇醫師進行感恩再造之旅。魏董事長表示，7年前因非常嚴重的攝護腺癌，經義子的介紹，在林威宇醫師來的妙手回春、對症下藥治療下，很快就回復正常，所以今天特別帶著所有的家人，來向長庚醫院楊仁宗院長及林威宇醫師說聲「感謝、非常感謝！」。

新加坡成功企業家魏姓董事長（左三）向長庚醫院致贈感謝狀。（圖/記者陳惲朋攝）

7年前，魏董事長因非常嚴重的攝護腺癌，經過台灣嘉義的義子-萬年水塔林董事長的介紹，到嘉義長庚醫院接受泌尿科主任林威宇醫院的診治，病情好轉很快；目前雖已90高齡，但魏董說「現在還可以自己開車、打高爾夫球」，講話仍然氣力十足。今天特別在義子與子孫的陪同下，到嘉義長庚醫院進行感恩之旅。魏董事長說，（病情）在長庚醫院的設備與醫療團隊的精照料下，很快就回復正常，非常感謝、非常感謝，相信台灣的醫療已經值得世界上的信任。家屬也表示，當年醫療團隊即時且專業的判斷與治療規劃，不僅穩定病情，也讓全家深刻感受到台灣醫療的專業與溫度，建立長達七年的跨國信任關係。

新加坡成功企業家魏姓董事長（左三）向長庚醫院楊仁宗院長及泌尿科主任林威宇醫師團隊感恩再造。（圖/記者陳惲朋攝）

泌尿科主任林威宇醫師簡報指出，魏董過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善。2018年經友人推薦，特地千里迢迢歷經6小時飛行來台就醫，嘉義長庚團隊於短短三日內完成完整評估，確診為第四期攝護腺癌，隨即啟動以賀爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療 。儘管後續歷經COVID-19疫情挑戰，魏董仍依循醫療團隊建議，在當地持續銜接治療，展現高度醫病信任。

今(2025)年5月獲美國泌尿科醫學會（AUA）邀請，於國際舞台發表達文西手術臨床成果的嘉義長庚醫院泌尿科主任林威宇醫師簡報說明。（圖/記者陳惲朋攝）

楊仁宗院長指出，長庚醫院其實做很多，比較少講出做多少，我們有很多很厲害的醫師，今天跟大家介紹的泌尿科主任林威宇醫師，在攝護腺手術上是非常厲害的，這次在對我們近90歲高齡、晚期攝護腺癌的新加坡魏董事長的治療個案，就展現嘉義長庚在精準診斷、整合照護及國際醫療上的臨床實力。林威宇醫師今年5月獲美國泌尿科醫學會（AUA）邀請，於國際舞台發表達文西手術臨床成果，嘉義長庚亦為受邀醫療機構中唯一來自亞洲的醫院，顯示本院於國際泌尿醫學領域的專業地位。呼籲晚期攝護腺癌病人不要放棄治療，透過完整治療仍有好的預後。

楊仁宗院長（右二）強調，嘉義長庚醫院未來將持續深化國際醫療服務量能，結合智慧醫療與精準診斷，為國人也為新南向國家及全球病友提供安全、可信賴的高品質醫療照護，落實「Taiwan Can Help」精神。（圖/記者陳惲朋攝）