嘉義長庚醫院守護偏鄉學童健康 推「兒童健康關懷公益計畫」成就受肯定

嘉義長庚醫院為守護嘉義縣偏鄉學童健康，透過組成跨專業團隊，走入六嘉國中等五校推動「兒童健康關懷公益計畫」，各校體位回復正常前三名受表揚。

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義長庚醫院為守護嘉義縣偏鄉學童健康，透過組成跨專業團隊，走入六嘉國中等五校推動「兒童健康關懷公益計畫」，針對體位異常學童(兒童BMI達 85百分位以上)進行系統性追蹤與精準衛教。讓參與計畫的學童平均 BMI 改善率高達 71.8%，成功將專業醫療資源轉化為守護孩子成長的最強後盾，成效受到縣政府與校方的肯定。

長庚醫院整合家醫科、營養科及復健科等跨專業組成醫療團隊，自2023年即進入六嘉國中、好美國小、下楫國小、過溝國小及網寮國小等五校，針對BMI達 85百分位以上體位異常學童推動「兒童健康關懷公益計畫」。兩年多來，透過飲食與運動的系統性引導，讓參與學校學童整體平均 BMI 改善率達 71.8%，且已有部分學童成功回復至正常範圍。

楊仁宗院長強調，透過此公益計畫，醫院將專業診斷與預防醫學帶進校園，為孩子奠定一輩子的健康基礎。

嘉義長庚醫院兒科張經旼醫師表示，兒童肥胖不只是體態問題，更潛藏高血壓、糖尿病及脂肪肝等代謝疾病風險。2023年在院方的支持下，兩年來投入近百萬元經費，推動兒童健康關懷公益計畫，針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，共176位學童進行進行抽血與超音波篩檢後，發現竟有 38名體重異常學童已出現輕至中度脂肪肝。

張經旼醫師指出，兒童正值發育期，不能盲目節食。因此，整合家醫科、營養科及復健科組成醫療團隊，指導孩子記錄三餐與運動，將「減重」轉化為「健康的自我管理能力」，經前後測結果顯示，透過跨專業團隊的系統性引導，參與學校學童整體平均 BMI 改善率達 71.8%，且已有部分學童成功回復至正常範圍。

兒科張經旼醫師指出,指導孩子記錄三餐與運動,將「減重」轉化為「健康的自我管理能力」,學童整體平均 BMI 改善率達 71.8%。

參與計畫的六年級生「小豪」分享了歷程，過去他常因體重超標而感到自卑，媽媽也憂心忡忡卻無計可施。小豪表示以前覺得控制體重好難，但長庚的醫生叔叔很親切，耐心教了辨識健康食物和簡單的居家運動。現在已經和媽媽建立共同努力的目標，不再視體檢為壓力，而是充滿信心地朝健康邁進。

長庚醫院楊仁宗院長強調，醫療不應侷限於院區之內。透過此公益計畫，醫院將專業診斷與預防醫學帶進校園，為孩子奠定一輩子的健康基礎。嘉義長庚未來會持續深化與地方政府的合作，擴大服務量能關懷孩子們的健康；藉由目前這樣成功的案例，我們可以擴大推廣，讓每一位在嘉義縣成長的孩子，都能在專業的守護下，茁壯成長更為健康。

六嘉國中陳義禮校長感謝長庚醫院的努力協助,讓學童健康有顯著改善。

六嘉國中陳義禮校長感謝長庚醫院的努力協助，讓學童健康有顯著改善，陳校長指出，偏鄕學校的弱勢學童比率約六成以上，在飲食與運動上較不受重視，藉由長庚醫院的兒童健康關懷計畫，讓孩子們養成正確的飲食及運動習慣，對孩子們確有實質上的幫助；這三年來，孩子的肥胖比率從四成四左右，下降到二成七，成效非常顯著，希望這個計畫可以繼續實施下去。

嘉義縣政府教育處黃宏鼎科長則說，感謝嘉義長庚推動公益計畫，配合教育處持續辦理校園健康指標評比，全面強化學童的健康素養；事實上，長庚醫院長期以來，對學校的健康促進與衞生保健都有非常熱絡的協助，希望從這樣在教育與醫療的同時關懷下，讓孩子們持續有健康的體位，避免患病危險因子出現，再次感謝長庚醫院。

嘉義縣政府教育處黃宏鼎科長則說,感謝嘉義長庚推動公益計畫,配合教育處持續辦理校園健康指標評比,全面強化學童的健康素養。