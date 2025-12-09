嘉義長庚醫院打造永續幸福護理職場 榮獲「2025 THSA護理人員幸福獎」最高殊榮 - https://www.watchmedia01.com

嘉義長庚醫院榮獲2025 年第 2 屆「THSA 台灣健康永續獎」之 「護理人員幸福獎」最高殊榮。（圖/長庚醫院提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義長庚醫院以在護理環境建置、專業支持制度與職場幸福感的全方位投入與創新，榮獲2025 年第 2 屆「THSA 台灣健康永續獎」之 「護理人員幸福獎」最高殊榮。

嘉義長庚楊仁宗院長表示，護理人員是醫院照護的核心，更是守護病人健康最重要的力量。本次獲獎象徵嘉義長庚致力打造『友善、永續、能長久發展的護理職場』已獲肯定，也展現『看見護理、支持護理、成就護理』的永續承諾。

護理部盧幸茹主任以「聆聽護理心，永續幸福光」為願景指出，，讓每一位護理同仁都能在兼具安全、溫暖、成長與幸福的環境中放心工作。推動新進訓練友善策略，包含兩週標準化與漸進式到職訓練，依新進人員需求由淺入深安排課程，並加入綜合情境模擬與臨床技能演練。此訓練模式有效降低初入臨床的壓力，使培訓滿意度達 95%，三個月留任率更由 77% 提升至 91%。



嘉義長庚貼心的設置有員工諮商專線，成立「護理友（有）善委員會」，提供抒發與交流平台，透過雙向回饋主動傾聽第一線心聲，同時推動跨部門協調、簡化照護流程，並導入多項護理創新與「智慧減負」措施，全面提升工作效率與職場支持度。在促進工作與生活平衡方面，護理部推動彈性工時，並提供全時與部分工時之間的彈性轉換；院方亦提供托嬰中心及幼兒園等多元家庭照護資源，讓同仁在照顧家庭與投入工作間取得更佳平衡。



長庚醫院強調，榮獲「護理人員幸福獎」最高殊榮，是全院主管與護理團隊共同投入的成果，也象徵醫院對護理人員需求的深刻理解與回應。展望未來，嘉義長庚將以此肯定為動力，持續強化護理職涯發展與職場支持，成為護理人員安心工作、穩健成長的最佳後盾。

