嘉義長庚骨科許文蔚醫師、耳鼻喉科蔡明劭醫師分獲「終身影響力獎」、「年度影響力獎」

嘉義長庚兩位名醫獲選全球頂尖科學家。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

美國史丹佛大學研究團隊日前公布2025年「全球前2%頂尖科學家名單（World’s Top 2% Scientists）」，嘉義長庚醫院骨科許文蔚醫師與耳鼻喉科蔡明劭醫師雙雙入選，分別榮獲「終身影響力獎」與「年度影響力獎」，展現嘉義長庚在臨床醫學與學術研究領域的深厚實力與持續創新能量。此榜單是依據Scopus資料庫，分析全球近900萬名科學家在不同研究領域的學術表現，遴選出全球學術影響力前2%的頂尖學者，被視為當前最具公信力的國際學術排名之一。

嘉義長庚骨科許文蔚醫師開創國內關節內視鏡手術新紀元，並率先引進電腦導航輔助人工膝關節手術技術，大幅提高手術精準度與病人術後生活品質。除臨床成就斐然，也長年投入骨科生物力學與人工關節材料研究，曾赴美國明尼蘇達州梅爾氏醫學中心與伊利諾大學醫院進修，發表多篇國際期刊論文，涵蓋人工關節、骨質疏鬆與運動醫學等領域。

嘉義長庚耳鼻喉科蔡明劭醫師長期致力於睡眠呼吸中止症的臨床診治與手術創新，結合精準、安全與舒適三大要素，將達文西機械手臂技術應用於睡眠手術，亦主導制定《達文西睡眠手術共識指引》，奠定國際標準，其研究團隊更揭示睡眠呼吸中止症與阿茲海默症風險之關聯，證實有效治療可顯著降低失智風險，對神經退化疾病防治具重大貢獻。目前蔡醫師已發表超過127篇SCI論文、引用次數逾2,000次，並擔任多本國際期刊編輯委員。