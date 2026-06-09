嘉義長榮公園5.5億蓋停車場！翻轉變身海綿公園

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嘉義市長榮公園優化及新建地下停車場示意圖一。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

為紓解檜意森活村、嘉義舊監一帶觀光人潮帶來的停車難題，將以5.5億元預算、採統包工程興建的嘉義市長榮公園地下停車場，因此區域長期易積淹水，是治水重點區，市府將重新規畫排水系統，增設地下筏基、雨水暫存設施及截水溝。

長榮公園位於北排周邊，是易積淹水地區，嘉義市政府編列約5.5億元預算，自民國114年起分4年執行地下停車場工程，去年9月以4.59億元決標完成統包工程發包，正進行設計，8日晚間在嘉義大學附設實驗國民小學活動中心開說明會，說明初步設計，並徵詢民眾意見。

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嘉義市長榮公園優化及新建地下停車場示意圖二。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

民意提及公園設施、動線規畫希望能符合各年齡層的需求，遮蔭設計要有效能，地下停車場要有回饋里民的優惠措施、積淹水的問題要一併處理等訴求。

市府交通處長呂獎慧說，長榮公園地下停車場規畫1、2樓，預計可提供142席汽車位及62席機車位，能有效改善周邊停車不足問題；地面公園景觀同步優化。

將採納居民意見提出的多項改善措施，包括增設遮蔭設施、改善休憩座椅、保留既有體健設施、強化無障礙通行動線，以及重新規畫排水系統，增設地下筏基、雨水暫存設施及截水溝，全面改善基地排水系統等，提升公園整體使用舒適性與安全性。

施工期間將透過地下水位監測、地表沉陷觀測及鄰房傾斜監測等智慧監測系統，即時掌握工區安全狀況，確保周邊居民及公共安全；工區周邊也將設置防塵網、灑水設備及相關污染防制作業。

市長黃敏惠表示，長榮公園地下停車場工程將處理停車問題、老舊公園新生、整合公共運輸服務及提升社區防洪能力，規畫設計出複合式效益的市政建設，未來將提供全齡共享的友善空間，結合海綿公園設計與多模式運輸整合，成為社區共享空間。

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