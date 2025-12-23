嘉義長照新地標 嘉基八福長照學苑動土2028年完工

嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、法人董事長高堂恩、嘉基院長陳煒、民雄鄉長林于玲等貴賓參與動土感恩儀式。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】戴德森醫療財團法人23日上午於嘉義縣民雄鄉舉行「八福長照學苑動土感恩禮拜」，嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、法人董事長高堂恩、嘉基院長陳煒、民雄鄉長林于玲等貴賓及支持企業、社福團體、長照夥伴、社區民眾等共同見證，將打造全台首座以「挪亞方舟」為意象的創新型長照園區，預計2028年完工啟用。

縣長翁章梁致詞。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉基指出，八福長照學苑以「方舟」作為建築外觀概念，結合大尺度自然採光、綠意庭園與開放式動線設計，象徵生命被承接與守護，並以「身心和療、多元守護、療癒方舟、價值重現、溫心科技、共好激勵、青銀共融、夢想啟航」八大創新服務主軸，期望讓長照不只是照顧，而是一個結合生活、學習、復能與社會參與的場域。

縣長翁章梁(左2)、嘉基院長陳煒(左1)持鏟動土。(圖／記者邱嘉琪攝)

縣長翁章梁致詞時指出，八大服務主軸讓他最有感的是「價值重現」，讓年長者仍老有所用，活得有尊嚴；且嘉義縣是全台老化程度最高的縣市之一，民雄鄉更是長者人口快速成長的地區，八福長照學苑的動土，讓政府與民間攜手守護長者；翁章梁亦肯定園區創新設計與服務量能，未來將有效減輕家庭照顧壓力，讓長者能在熟悉的土地上，獲得最溫柔、最貼近生活的照顧。

2028年園區完工後，嘉基八福長照學苑將成為嘉義高齡社會重要的長照服務新地標。(圖／記者邱嘉琪攝)

八福長照學苑基地面積約1,261坪，規劃為地上四層樓建築，總樓地板面積約1,877坪，工程總經費約5億元，預計於2028年完工。園區內將設置57床住宿型長照機構、24人日間照顧中心，並規劃「大齡食堂」，由長者參與料理與服務工作，搭配運動、藝術等多功能活動空間及戶外綠廊帶，同時設有多元共融共學場域，促進青銀世代自然交流。

嘉基院長陳煒表示，之所以命名為「長照學苑」，是因為長照不應只是被動照顧，更應重視長者的生活功能、學習動能與社會參與，讓長者住得安心，也活得有尊嚴、有目標；且學苑緊鄰雙福基督教醫院，呼應政府長照3.0「醫養整合」政策，未來嘉基將持續從醫療端挹注復健、失智照護、慢性病管理等專業資源，實現醫療與長照無縫接軌的全人照護。此外，園區周邊結合雙福教會與民雄森林公園，形塑完善的照護支持網絡，他笑稱這裡不只是「八福」，而是「十二福」的幸福園區。