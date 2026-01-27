嘉義阿婆彎又出事了！20歲騎士「自摔滾2圈」畫面曝光 掃倒路邊2重機

記者林昱孜／高雄報導

跑山聖地阿婆彎又出事了！一名20歲吳姓男子25日下午騎乘紅牌重機，行經台3線中埔路段312公里處時，突然連人帶車失控滑出，還像打保齡球般掃到路邊停放的2台重機；警方獲報趕抵現場，立即將吳男送醫，驚險自摔畫面曝光，引發熱議。

阿婆灣又發生自摔意外！20歲重機騎士送醫救治。（圖／民眾提供）

20歲重機騎士自摔人車倒地後滾了2圈，所幸僅手腳擦傷。（圖／民眾提供）

吳男騎乘重機一個帥氣過彎，下秒突然失控打滑自摔，整輛車噴向一旁住家，人則翻了2圈，停放在路旁的2輛重機被掃倒，在場車友目擊趕緊上前關心，所幸吳男還能起身。警方獲報到場趕到現場，立即將手腳多處擦傷的吳男，緊急送往醫院救治。

廣告 廣告

吳男騎乘重機過彎自摔，警方趕到現場將人送醫。（圖／民眾提供）

中埔分局表示，該起自摔意外發生於25日下午1時許，中埔鄉台3線312.1公里（南往北方向）處路段，經調查吳男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。警方呼籲，因本轄山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛朋友切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，以避免交通事故憾事發生。

2輛停放在路邊的重機慘遭掃倒。（圖／民眾提供）

2輛停放在路邊的重機慘遭掃倒。（圖／民眾提供）

更多三立新聞網報導

聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

夫死後秒變臉！惡媳婦獨吞公公「借名房產」領光700萬元 下場慘了

女師生「單腎寶寶」崩潰：被男學生強吻害的！求償136萬 法院判決出爐

開400萬保時捷載女兒酒駕撞7車⋯台南離譜媽曝光！在地人：另類知名人物

