嘉義阿婆彎又出事！20歲騎士過彎失控 掃倒路邊2重機

嘉義市 / 綜合報導

大型重機跑山車聚熱點嘉義縣中埔區阿婆彎又出事！一名重機騎士行經該處時，疑似操控不慎、機車打滑在路面滑行，再撞上 其它停放在路邊的 大型重機，而摔車的重機騎士多處受傷送醫，確切的車禍原因，轄區警方調查處理中。

監視器畫面看到，一輛重機過彎時失控滑行，騎士連同機車「犁田」，滑行了將近10公尺後，撞上停路邊的重型機車，隨後警消獲報趕到，嘉義縣中埔消防分隊小隊長吳明德說：「肢體外傷給予相關處置後送往聖馬爾定醫院救治。」

這起車禍發生在，1月25日下午1點08分，嘉義縣中埔鄉台3線，312.1公里南往北方向處路段，也是不少重機騎士車聚的據點「阿婆彎」，嘉義縣中埔分局第四組警務員莊政峯說：「一名吳姓男子騎乘紅牌大重機車，不慎過彎失控自摔並擦撞停放於路旁2台紅牌大重機車，案經警方調查，吳男酒測值為0。」

20歲的吳姓重機騎士送醫診治後沒有大礙，至於他為何會自摔，轄區警方調查釐清中，而這起事故的地點，過去因為她在路邊經營柑仔店的阿嬤，每當有騎士騎太快，都會當場破口大罵，讓這個路段因此有了阿婆彎之稱，幾年前，阿嬤因為年事已高住進療養院，轄區警方還特別製作了一個阿婆的充氣人偶放在路邊，並且加裝警示閃燈。

根據中埔分局的統計，中埔鄉台3線312公里至314公里路段，交通事故肇事件數，113年A1：2件A2：24件A3：5件，114年A1：1件A2：7件A3：2件，115年A1：0件A2：1件A3：1件，車禍事故件數明顯變少，不過警方還是提醒，此處山區道路狹窄及彎道眾多，駕駛人切勿超速，跨越雙黃線，以免發生車禍，造成無法挽回的遺憾。

