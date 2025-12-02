嘉義雙潭馬拉松菁英賽鳴槍 13國1,611名頂尖跑者競逐佳績

《圖說》「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」11/30上午在嘉義市立KANO棒球場熱情登場。（圖／嘉義市政府提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】「2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽」11/30上午在嘉義市立KANO棒球場熱情登場，市長黃敏惠親自到場為參賽選手加油打氣，賽事自清晨6時正式鳴槍起跑，共吸引1,611名國內外頂尖跑者齊聚嘉義市競技。

市長黃敏惠表示，嘉義市長期推動「健康城市」與「運動經濟」，並積極透過城市行銷提升國際能見度。本次活動以諸羅建城320+1的核心精神—開放、共融與永續開展，透過賽事完整導入城市博覽會識別精神，讓整座城市成為跑者的舞台。

市長黃敏惠說，從起點到終點、賽道到城市街景，嘉義市以一座共享、宜居、摩登的城市形象迎接所有選手，讓跑者親身體驗城市的躍動與蛻變。此次的雙潭馬拉松菁英賽，我們特別以最高規格的標準來規畫執行，用意就在於讓每位跑者在穿過雙潭風光、城市街廓與綠意景致的過程中，除了速度的競逐外，更能親身領略歷史文化、自然美景與創新思維的交織激盪，展現一座正在蛻變的摩登城市氣質。

嘉市府教育處長郭添財指出，本次賽事共吸引來自13國、54名國外選手參賽，使嘉義市的國際能見度再度提升。全程競賽也已向中華民國田徑協會提出成績認證，並依協會指導辦理各項技術作業，確保跑者在最具專業、安全且符合國際規格的環境中競賽。這不僅彰顯嘉義市在運動領域的專業能力，更體現城市以開放心態迎接世界、擁抱多元的共融價值。

此次賽事共分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，賽事總獎金高達104萬 6,000元，並已完成國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）會員賽事登錄，賽道路線亦依國際標準精準丈量並取得正式認證，賽道以雙潭—蘭潭與仁義潭為核心，沿途可欣賞嘉義後花園的自然生態與人文風情，體驗城市的美麗與熱情。

此外，本賽事也已向亞太超馬賽事聯盟（AOUA）申請運動永續標籤，預計可達成永續銅標標準。賽事從規劃、執行到後勤維護皆導入永續原則，呼應城市博覽會強調的城市韌性、環境友善與永續發展概念。

嘉市府指出，嘉義雙潭馬拉松菁英賽不僅是本年度跑界焦點，也是一場展現嘉義城市品牌力的重要盛會。市府也誠摯邀請全國跑者與旅人一同參與即將於12月12日至28日舉行的嘉義城市博覽會，歡迎大家以腳步感受嘉義，用運動認識這座幸福城市。

《圖說》嘉義市長黃敏惠與出席貴賓在鳴槍台為所有參賽選手加油打氣。（圖／嘉義市政府提供）