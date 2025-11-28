嘉義雙潭馬拉松菁英賽11/30登場 週邊道路實施分段交通管制

【民眾新聞網方健龍綜合報導】「2025年嘉義雙潭馬拉松菁英賽」將於11月30日（周日）熱鬧登場，賽事預計從上午5時至12時舉行，活動會場設於嘉義市KANO棒球場。本次賽事規模包含全馬與半馬組別，預計將有1601名選手參賽。為確保賽事順利進行及維護選手安全，嘉義市相關單位將針對周邊道路實施交通管制。

主辦單位表示，管制時間從30日凌晨4時起陸續展開。其中，活動主會場周邊的「啟明路（公明路至民權路段）」將於當日04:00至12:00實施雙向封閉，請用路人特別留意。

針對賽道沿線，管制措施如下：

一、市區及近郊路段（05:00-12:00）：民權東路（啟明路至大華公路）、大華公路（民權路至江西橋）實施東向車道封閉；環潭公路（學府路至大華公路）及學府路（仁義潭溢洪道至環潭公路）則實施全線雙向封閉。

二、仁義潭周邊及鄉道延伸路段（06:00-12:00）：管制範圍擴大至大華公路（江西橋以東至內山公路）、內山公路（台3線）、159縣道及嘉121、124-1、126、127等鄉道。上述路段將依賽程進度，分段實施單向（東向、北向或南向）或雙向封閉管制，管制時間預估至12:00結束。

嘉市警方呼籲，本次賽事路線行經嘉義市知名景點及重要聯外道路，建議民眾當日上午如有行經上述管制路段（包含啟明路、民權東路、大華公路及仁義潭周邊道路），請提早做好改道準備，並配合現場員警及工作人員指揮引導。參加活動之民眾請多利用大眾運輸工具，或參考活動停車資訊圖依規劃停放車輛，切勿違規停車影響交通，共同維護賽事順暢。

《圖說》「2025年嘉義雙潭馬拉松菁英賽」管制時間及管制路段。（圖／嘉義市政府提供）