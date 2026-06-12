嘉義青年影展徵件開跑 首度開放AI輔助創作嘉義日常

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記者蔡佳坊/嘉義報導





第六屆嘉義縣青年創新創意影展12日舉行徵件起跑記者會，今年以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，邀請青年創作者運用手機或相機，記錄嘉義的百工百業、職人精神及地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。





記者會特別安排「嘉義職人手作體驗」，邀請嘉義縣無形文化資產、交趾陶保存者謝東哲到場，與縣長翁章梁及歷屆得獎導演交流。謝東哲長年投入交趾陶與剪黏工藝創作，其作品展現深厚文化底蘊，也成為青年導演鏡頭下的重要題材，呼應本屆影展聚焦地方人物與產業故事的精神。

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勞工暨青年發展處表示，希望透過影像創作，鼓勵青年深入地方，發掘並記錄嘉義最真實動人的故事，讓職人文化與在地產業持續被看見。





▲「嘉義職人手作體驗」由交趾陶保存者謝東哲，與縣長翁章梁及歷屆得獎導演進行交流。（圖/嘉義縣政府提供）





今年影展也首度透過國際合作平台，串聯海外影展及文化界夥伴，包括日本、印尼及美國等地代表錄製祝福影片，象徵嘉義青年影展在深耕地方之餘，逐步邁向國際交流舞台。





因應影像創作趨勢，本屆影展首度明確開放AI輔助創作，兼顧科技應用與創作主體性；並首次規劃「嘉義及全國巡迴影展」，公開放映歷屆得獎作品，讓更多民眾看見嘉義的影像創作能量。





策展人洪馬克表示，影展已逐漸從城市宣傳競賽轉型為紀錄片影展，成為創作者每年重要的交流平台，未來也將透過固定展映與國內外作品觀摩，持續提升創作者視野。





翁章梁指出，許多歷屆參賽者已成長為專業導演，感謝創作者以鏡頭記錄常民生活，透過影像挖掘平凡中的價值，為嘉義留下珍貴的時代記憶。前20名完成報名者可獲500元超商禮券，相關資訊可至嘉義縣政府勞青處官網及「有青嘉大聲」臉書粉絲專頁查詢。



