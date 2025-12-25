嘉義青年陳詩婷奪世界洋服大賽金牌

嘉義青年展現國際頂尖實力！在地青創品牌「連衣連文創工作室」負責人陳詩婷代表台灣前往韓國參加「裁縫界奧斯卡」世界洋服大賽，勇奪第四十「女裝裁剪比賽」青年組金牌。嘉義縣長翁章梁前往頒發獎勵金五萬元，陳詩婷也為縣長量身，將製作一套專屬西裝回贈。翁章梁說，代表台灣在世界性賽事拿下冠軍，可謂學有所用，也獲得國際肯定，十分了不起，現在陳詩婷創立「連衣連文創工作室」持續累積作品，希望未來能夠更上一層樓，站穩個人事業腳步，為更多人服務。

陳詩婷為民雄人，是嘉義縣政府第二屆青年創業獎勵補助團隊，專注客製化服裝訂製，並將在地元素融入作品，曾於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、台師大技優領航小組及多所學校與矯正機構教學。

陳詩婷表示，比賽最大挑戰在於選手在比賽開始前才會見到模特兒與布料，必須臨場掌握模特身形與布料特性，完成精準打版與剪裁，全程只能手縫，要在十小時內完成作品，極度考驗技術熟練度與抗壓性。

她感謝嘉義縣政府成為青年創業後盾，創業初期在勞青處輔導下成功申請創業補助，用於更新設備、補足資金缺口，也讓她更堅定品牌方向，持續投入職人創作。為了回饋縣府栽培，為翁縣長量身，親自設計「縣長戰袍」，考量縣長經常外出視察，而且嘉義氣候炎熱，因此選用透氣、抗皺的機能布料，剪裁融合穩重與年輕化風格，設計一套既能出席正式場合，又能展現活力的專屬西裝。