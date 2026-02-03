嘉義青農巨大高麗菜競賽 林俊嘉以35.24台斤奪冠

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣農會今天在朴子市農會舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，縣內18個鄉鎮的青農同場競技，新港鄉青農林俊嘉栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪冠軍。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、朴子市農會總幹事田志強、嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲等人今天到場為青農加油；18個鄉鎮市青農代表各種植2顆高麗菜參賽，以最重者奪冠。

種出冠軍高麗菜的林俊嘉接受媒體聯訪表示，能培育出如此高品質的巨大高麗菜，關鍵在於精細的育苗管理與自然友善的栽培方式。

黃貞瑜表示，巨大高麗菜的成果來自長時間且高密度的栽培管理，從育苗、定植到結球成熟，往往需要4至5個月的精準照顧，考驗的是農民對作物生長節奏與田間管理的專業能力。

黃貞瑜說，透過此次競賽，青農不僅交流栽培經驗、相互學習，也在年前以具趣味性的方式，具體展現嘉義農業紮實的技術底蘊與農民力。

黃貞瑜表示，今天青農更運用競賽的高麗菜製作成每包1200公克的水餃，捐贈予聖心教養院、安仁家園及弱勢家庭，將農業的成果化為溫飽與關懷，與更多人分享這一口幸福的滋味。

田志強表示，現場看到巨大高麗菜的體型令人驚豔，更深刻感受到嘉義青農的農業實力，誠摯推薦民眾選購農產品就選嘉義出產的。（編輯：李淑華）1150203