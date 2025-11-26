嘉義飆車族囂張炸街擾民 環保局 ：噪音執法設備密度全國第一

嘉義市政府執行「靜嘉專案」對製造噪音的機車稽查取締。（嘉市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市飆車族改裝汽機車深夜橫行大馬路，非常擾民，市議員王浩26日批市府遲至最近才執行專案執法，但民怨已深，還有宗教禮俗活動多用傳統禮炮，也不符合現代環保；市環保局表示，噪音執法設備密度全國第一，且專案執法已2年。

嘉義市議員王浩26日質詢改裝汽機車噪音擾民，環保局長蕭令宜答詢。（嘉市議會提供／廖素慧嘉市傳真）

王浩指出，嘉義市飆車改裝族大量橫行，過去2年他持續在定期會質詢強烈要求市長和市府向深夜「飆車改裝族」宣戰，但仍屢有市民反映半夜一堆改裝汽車狂飆，在重要聯外道路民族路、友愛路、中興路、自由路狂嘯，竟然還轉向北港路第一分局前飆車，囂張行徑形同向警方嗆聲。

廣告 廣告

王浩還說，自強街民眾也反映深夜也有一堆改裝車炸街，而竹園派出所就在路尾，還有興業西路、民生南路、新民路也都有民眾陳情受不了飆車族的猖狂。

王浩提到警察局、環保局雖有相關執法，但舉發案量與實際發生案件不成比例，市府應加重特定路段的執法強度執行聯合專案稽查，例如桃園市「靜桃計畫」、新北市「靖音專案」、台北市、台中市「靜城專案」，但嘉義市遲至最近才啟動「靜嘉專案」。

此外，嘉義市各項宗教禮俗活動仍使用傳統禮炮，極少使用電子禮炮車，製造噪音與空汙。

嘉市警察局長陳明志表示，全力加強取締機車違規改裝排氣管，配合與環保局聯合稽查執法。

嘉市環保局長蕭令宜表示，嘉義市聲音噪音執法設備的密度是全國第一，加上跨局處合作啟動「靜嘉專案」稽查取締噪音車源已執行2年，民國113年案量比112年同期減少20％、114年比113年同期減少12％，顯現成效。

更多中時新聞網報導

利特隔8天再訪台 寵粉擊掌簽名不拒

趙小僑馬拉松式經營YouTube頻道不被流量牽著走

台積老將投靠洩密 陳立武駁謠言