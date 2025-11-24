嘉義養豬場領飼料補助款違規廚餘餵豬 查封土地繳還79餘萬

〔記者王善嬿／嘉義報導〕日前非洲豬瘟疫情再起，廚餘餵豬議題受關注。嘉義縣一名林姓女子經營的畜牧場，領有嘉義縣政府養豬場轉用飼料補助款79萬3918元，2022年被查獲仍用廚餘飼養豬隻，經行政法院判決命其繳還補助款，行政執行署嘉義分署受理執行，催繳並查封林女土地，林女才繳還全部補助款。

嘉義分署指出，農業部因應國際非洲豬瘟疫情嚴峻，阻絕非洲豬瘟藉由廚餘或其他廢棄物傳播風險，訂定「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」，推動養豬場轉用飼料，補貼農民轉用飼料成本差額。

嘉義縣新港鄉林女經營的畜牧場，申請登記飼養種豬及肉豬636頭，2021年領有縣府「取得廚餘等廢棄物再利用檢核養豬場使用飼料補助計畫」轉型補助款79萬餘元，不過嘉義縣環保局在2022年1月21日，稽查發現林女畜牧場仍使用廚餘飼養豬隻，違反「具廢棄物再利用資格養豬轉用飼料補助要點」第10點規定，縣府命其繳還補助款後，林女提起行政訴訟，高雄高等行政法院判決駁回，林女起訴確定後移送強制執行，嘉義分署執行查封林女新港鄉3筆土地，林女於是向嘉義分署申請分期繳納，將所有補助款79萬餘元全數繳清，撤銷土地查封登記。

