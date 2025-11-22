嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔
毒品唾液快篩20日全面上路，嘉義市警方當晚即查獲首起快篩陽性毒駕案件。一名未打方向燈的機車騎士劉姓男子眼神渙散、應答遲鈍，疑似吸食毒品，經現場快篩後呈現二級毒品陽性反應，警方隨即依法將其帶回派出所偵辦。
嘉義市警察局第二分局新南所員警指出，當晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車未打方向燈，立即予以攔查。上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，面對警方盤問又顯得有些心虛，疑似有施用毒品情形。經劉男同意配合後，警方現場進行毒品唾液快篩檢測，結果呈現二級毒品陽性反應。
警方當場依據《道路交通管理處罰條例》第35條予以舉發並製單，同時將機車移置保管。警方將劉男帶回派出所後，依法採集尿液送驗，函送嘉義地檢署偵辦，成為嘉義市首宗以唾液快篩揪出的毒駕案例。
警方呼籲，毒駕上路嚴重危害交通安全，未來將持續加強取締與攔查，全力打擊毒駕危害，阻絕毒駕上路，以維護民眾生命身體及財產安全，守護市民生命與財產安全。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
其他人也在看
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 1 天前
罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案
警政署為了取締毒駕，全面推動毒品唾液快篩，20日傍晚開始執法，24小時內查獲18起毒駕案件，罰單總額高達110萬元，嫌犯車輛遭移置保管並吊扣駕照，並依刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，再根據送驗結果追究公共危險、毒品等罪嫌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際
「慶生堂化粧品公司在嘉義起家，扎根嘉義，更將地方風土轉化為彩妝產品靈魂。」慶生堂總經理王祈晴說，這幾年公司與在地小農合作，採用蘭花、夜來香精油、香蕉花、蜜香紅茶、阿里山高山茶、阿里山小油菊、紅骨仙草等農產品作為化妝品原料，打造自然無毒在地化且潔淨的品牌路線，要讓「嘉義香」打入國際市場。自由時報 ・ 1 天前
台南首例 毒品唾液快篩逮毒駕
記者盧萍珊∕永康報導 二十日起全國警察機關同步以「毒品唾液快篩」執法，永康分局首日查…中華日報 ・ 1 天前
毒駕執法新制首日 北市警查緝毒駕成效顯著
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為積極打擊毒駕犯罪，臺北市政府警察局於昨(20)日唾液毒品快篩檢測執法啟動互傳媒 ・ 1 天前
桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件
桃園市政府警察局配合警政署防制毒駕政策，引進「唾液毒品快篩」加強查緝，昨首日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4起毒駕案件，其中趙姓機車騎士晚上吸毒外出，於晚上10點在桃園區朝陽街與安樂街口，不僅騎機滑手機、行車還搖擺不定，檢測後查出施用安非他命；另龜山警方上午7點於龜山區萬壽路一自由時報 ・ 23 小時前
台中啟用毒品唾液快篩首日即查獲陽性 警方高強度執法全面打擊毒駕
為了有效遏止毒駕威脅，台中市警察局自11月起全面導入內政部警政署推行的「毒品唾液快篩」新制。首日執法即查獲疑似毒駕案件，顯示警方對毒駕行為採取「零容忍」態度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打擊「毒駕」全國同步啟動唾液毒品快篩試劑 宜警強勢執法全面上路
【記者 林明益／宜蘭 報導】違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，新增第19條之4「唾液毒品快篩檢測取締台灣好報 ・ 1 天前
快篩試劑揪毒駕！台中警摩鐵旁抓到K仔陽性…「驗7毒」準確率96％
為了因應毒駕事件頻傳，警政署引進唾液毒品快篩試劑，20日正式上路，台中市警方當晚就在汽車旅館附近發現一名男子行跡怪異，上前盤查時聞到K他命異味，經唾液快篩後發現呈陽性反應，當場依毒駕移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
毒品唾篩執法首日 全國查獲毒駕雙北最多
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單金額總計110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。 警政署指出，全國警方執法首日共查緝18件毒駕案，除了六都各有查獲外，包括新竹市、雲林縣...匯流新聞網 ・ 1 天前
毒品唾篩執法上路 吸毒駕車無所遁形 全國總動員查緝 24小時查18案 罰百萬
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於114年11月20日正式上路，執法首日2 […]民眾日報 ・ 1 天前
毒駕唾液快篩新制上路 中和警查獲毒品通再揪出毒駕
記者黃秋儒／新北報導 中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中於昨（21）日13時…中華日報 ・ 21 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 1 天前
桃園衛生局公布友善用藥計畫成果 495家特色藥局守護民眾健康
桃園市政府衛生局今(21)日舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫」成果發表會，象徵桃園市推動多元族群照護及在地化特色發展的目標，現場由藥師及受照護民眾進行心得分享，透過以民眾為中心去擬定照顧計畫及療效追蹤，並確保藥品治療符合適應症，進而提升照護個案的生活品質。 衛生局目前已於桃園市13區招桃園電子報 ・ 1 天前
中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕
發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢警政時報 ・ 1 天前
日本新政府宣布21.3萬億日元刺激經濟計劃
日本新政府宣布一項21.3萬億日元（約合1170億歐元）的經濟振興計劃。首相高市早苗周五辯護說，盡管該國面臨巨額負債，新舉債仍是「負責任的」。她同時強調，希望減少債務。德國之聲 ・ 1 天前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 1 天前
唾液快篩查毒駕 刑事局：已查獲18件罰110萬元
（中央社記者劉建邦台北22日電）內政部警政署刑事警察局今天發布新聞資料表示，以毒品唾液快篩取締毒駕上路後，全國取締18件毒駕，開出罰單總額共新台幣110萬元，違法駕駛車輛當場遭移置保管並吊扣駕照。中央社 ・ 1 天前
產量未受颱風影響！台南安定胡麻節今日登場
台南安定是重要的胡麻產地之一，今年產量未受颱風影響，約可達7、8成，陸續已有農民採收。安定胡麻節今（22）日熱鬧登場。安定胡麻節今天上午於安定區公所旁停車場舉行，有社區表演等節目外，幼兒園小朋友裝扮成各式胡麻主題造型登台走秀，更成為舞台上的亮點，可愛模樣讓台下民眾拿起手機拍照、錄影，還有兄弟檔參加，自由時報 ・ 1 天前