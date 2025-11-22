嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔

新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，

自由時報 ・ 1 天前