嘉義首座校園沙灘排球場啟用 永慶高中打造訓練新據點

嘉義縣立永慶高級中學今(5)日在校內舉行「大眾沙灘排球場」揭牌啟用典禮，宣告嘉義地區首座校園沙灘排球場正式啟用。這座球場由嘉義縣政府補助100萬元、財團法人大眾教育基金會捐助50萬元，公私協力完成建置，為校園運動環境再升級，也為嘉義地區沙灘排球訓練與推廣增添重要量能。

揭牌典禮由永慶高中校長郭春松主持，嘉義縣長翁章梁、財團法人大眾教育基金會董事長簡明仁等貴賓蒞臨，並與地方各界、家長會、教練及選手代表共同見證啟用時刻。活動現場除揭牌儀式外，亦安排體驗活動與師生交流，展現永慶高中推動沙灘排球運動的成果與活力。

翁章梁表示，永慶高中在排球項目上的表現一向亮眼，過去在校內尚未設置沙灘排球場前，選手必須遠赴臺南學甲進行訓練。校方提出相關需求後，縣府隨即攜手相關單位共同努力，改善訓練環境與條件，讓資源達成「我們做得到、他們用得到」目標。隨著嘉義地區首座校園沙灘排球場正式啟用，不僅提升學生訓練的便利性，也期盼進一步擴大運動推廣與培育成效。

郭春松指出，永慶高中積極扮演排球運動「三級銜接」(國小-國中-高中)當中的第三級角色，邀集義竹、朴子與中埔國中，以及嘉義縣市熱愛排球的孩子們加入永慶高中排球隊，並代表嘉義縣征戰全國性比賽。在排球教練郭春印教練專業指導與帶領下，高女組選手黃若瑄、王蓁翊在2024及2025全國沙灘排球錦標賽表現出色，連續兩年勇奪銀牌佳績。隨著新場地啟用，將可提供更貼近賽事需求的訓練條件，持續強化專項技術、體能與臨場應變，朝更高層級賽事目標邁進。

財團法人大眾教育基金會除捐助沙灘排球場建置外，亦於113年1月資助永慶高中啟用光電風雨球場。簡明仁董事長表示，光電風雨球場落成後，郭春松校長積極推廣場地使用，並邀請各校辦理賽事，真正發揮敦親睦鄰功能，完全符合基金會捐助宗旨，因此進一步加碼協助沙灘排球場設立，期盼學校持續善用場地資源，推廣全民運動、培育優秀運動人才。

縣府教育處表示，「大眾沙灘排球場」啟用後，將支援校內體育課程、社團活動與運動代表隊專項訓練，並規劃作為跨校交流賽、基層培訓與推廣活動場域，提供學生更安全、完善且友善的運動空間；同時也期待透過場地資源，串聯社區與縣內學校，擴大沙灘排球參與人口，帶動在地運動風氣。

