嘉義駕駛"逆向百米" 車頭面對面逼退計程車

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義市有民眾目擊誇張景象，一部白色轎車在馬路上，大辣辣逆向行駛，看到迎面而來的計程車，他也沒打算停車，還硬生生把計程車給逼退，相當危險，警方調閱監視器，發現這名駕駛從上一個路口開出來時，就已經逆向，竟然一路開了近百公尺，將對他依法開罰。

小黃被白車一路逼退到路口。（圖／翻攝畫面）

馬路上，一部小黃在快車道一路倒車，速度越倒越快，仔細看，在他車頭正前方，竟然有一部白色轎車逆向開過來，車頭面對面，但他像是不知道自己逆向了，把小黃往後逼退，最後雙方退到了路口，白色轎車突然左轉離開，小黃才又繼續按原路開走，誇張一幕，民眾看了一頭霧水。民眾：「很危險，他可能是外地來的，所以對道路不熟。」事發在嘉義市西區林森西路上，監視器畫面也拍下，其實白色轎車從巷口出來左轉，就已經逆向了，他還一路往路中間開，一旁不少車輛經過，相當危險。其他駕駛說：「白色轎車逆向行駛，太扯了，太離譜了啦，很危險。」也有人認為「照交通規則計程車也不對，你就停下來，看他要怎麼樣，叫警察來處理。」

白車從前一個路口轉彎出來時就已經逆向。（圖／翻攝畫面）

有民眾說，逆向還這麼理直氣壯，路這麼大條，白車應該能繞過去吧，也有人認為計程車駕駛應該只是不想起衝突才讓開，誇張景象引起討論。嘉市第一分局第五組組長李欣育：「不按遵行之方向行駛，處600元以上1800元以下罰鍰。」小黃駕駛雖然是被逼退，但恐怕自己也得受罰，至於白車為何逆向逼車，警方調閱相關畫面，依法開罰之外，也將通知駕駛釐清原因。

