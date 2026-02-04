即時中心／林韋慈報導

王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」嘉義中山店上（1）月20日才剛開幕，近日卻遭網友拍到店門前排水溝疑似出現火鍋浮油，相關影片上傳至Threads後引發熱議。原PO質疑，知名連鎖品牌竟疑似「倒油入溝」，嘉義市政府也趕緊派人稽查，餐廳也出面回應。

嘉義市環保局獲報後，今（4）日上午派員前往稽查，現場初步發現水溝表面有浮油情形，與店家營運具相關性，已進行蒐證並將進一步調查釐清來源。資源循環管理科長吳博章表示，若查證屬實，將依《廢棄物清理法》第27條規定，處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

事件曝光後，網友紛紛留言質疑，「這間店難道沒有油水分離槽？」、「這樣會影響下水道」、「衛生單位應出面輔導並開罰」。對此，青花驕嘉義中山店經理回應，門市設有截油槽，並確實執行油水分離作業，每日於中午及打烊後進行清潔，不可能將油水直接排入排水溝。事發後已重新檢核內部作業流程，並加強清潔與管理，避免類似情況再次發生。

王品集團也表示，對此次事件深感抱歉，門市皆依規定清潔截油槽，事發第一時間已儘速處理，未來將持續加強營運檢討與管理，確保環境與食品安全。





原文出處：快新聞／嘉義驚傳偷倒油！連鎖餐廳遭網嗆：沒有「油水分離槽」？

