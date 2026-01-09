嘉義驚傳3個月大女嬰猝逝！疑「趴睡窒息」釀悲劇 鄰居無償幫照顧涉過失致死

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

嘉義市昨（8）日傳出女嬰死亡案件，該名林姓女嬰出生不到4個月，因生母無暇照顧，請託鄰居林性男子、翁姓女子協助照顧，不料當天午睡時，林男發現女嬰呈現趴睡姿勢，且已失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。警方獲報展開調查，認為鄰居翁姓女子恐涉及過失致死罪，通知她到案說明，嘉義地檢署檢察官複訊後請回；檢方今（9）日初步相驗，女嬰無明顯外傷，死因仍不明，預計下週三（14日）解剖釐清確切死因。

嘉義市昨（8）日傳出3月大女嬰猝死，初判疑趴睡導致窒息死亡。（圖／翻攝Google Map）

經檢警調查，林姓女嬰於去年9月出生，因母親及外婆平日無暇照顧，因此長期委請鄰居61歲林男及57歲翁女無償照料。事發於昨日中午12時50分許，林男發現女嬰午睡時呈現趴臥姿勢，且已無呼吸心跳，立即施以人工呼吸，並自行將女嬰送往台中榮總嘉義分院，但女嬰到院前已無生命徵象，經急救仍回天乏術。

由於鄰居是無償協助照料，因此女嬰母親在接獲噩耗後，亦不忍多加苛責。警方初判，女嬰疑似為睡姿不良，導致窒息死亡，詳細死因仍待相驗結果出爐，檢方預計於14日上午進行解剖，以進一步確認真正死因。

