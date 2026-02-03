嘉義驚悚車禍！小貨車迴轉闖禍 砂石車撞進早餐店釀2傷

砂石車因撞擊失控衝入早餐店內，導致店面全毀。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 嘉義縣朴子市竹子腳今日發生驚悚車禍，一輛自小貨車於台19線北向88.5K處進行迴轉，導致砂石車閃避不及當場撞上，隨後車輛失控衝進路旁早餐店面，還波及路邊卸貨的小貨車，造成砂石車及貨車駕駛2人受傷送醫。

侯姓男子駕駛自小貨車於台19線南下車道路口進行回轉，疑似未注意路況，導致北向的砂石車反應不及，當場撞擊迴轉的貨車，隨後砂石車撞進一旁的早午餐店，車尾掃到路邊卸貨的小貨車，早午餐店的店面全毀，現場一片狼藉。

事故造成葉姓砂石車駕駛以及22歲貨車司機受傷，葉姓駕駛頸部疼痛、雙腳痠麻，意識清楚送長庚醫院，而貨車司機肢體外傷，意識清楚送朴子醫院。均無生命危險。

警方初判，事故肇因為侯男未注意來車狀況迴轉造成交通事故，經警方實施酒測侯男、葉男雙方酒測值均為零，詳細肇責歸屬、事發原因尚待朴子分局交通事故處理小組釐清。

