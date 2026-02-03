嘉義驚悚車禍！小貨車迴轉闖禍 砂石車撞進早餐店釀2傷
[Newtalk新聞] 嘉義縣朴子市竹子腳今日發生驚悚車禍，一輛自小貨車於台19線北向88.5K處進行迴轉，導致砂石車閃避不及當場撞上，隨後車輛失控衝進路旁早餐店面，還波及路邊卸貨的小貨車，造成砂石車及貨車駕駛2人受傷送醫。
侯姓男子駕駛自小貨車於台19線南下車道路口進行回轉，疑似未注意路況，導致北向的砂石車反應不及，當場撞擊迴轉的貨車，隨後砂石車撞進一旁的早午餐店，車尾掃到路邊卸貨的小貨車，早午餐店的店面全毀，現場一片狼藉。
事故造成葉姓砂石車駕駛以及22歲貨車司機受傷，葉姓駕駛頸部疼痛、雙腳痠麻，意識清楚送長庚醫院，而貨車司機肢體外傷，意識清楚送朴子醫院。均無生命危險。
警方初判，事故肇因為侯男未注意來車狀況迴轉造成交通事故，經警方實施酒測侯男、葉男雙方酒測值均為零，詳細肇責歸屬、事發原因尚待朴子分局交通事故處理小組釐清。
更多Newtalk新聞報導
基隆勇消詹能傑救人殉職！移靈巡禮同仁淚喊「任務結束，一路好走」
桃園撞球館凌晨大亂鬥！警快打部隊逮7人送辦
其他人也在看
蘇花改自撞！ 休旅車「引擎噴飛」 擦撞30人遊覽車
花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、...
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年