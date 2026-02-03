嘉義驚悚車禍！砂石車失控撞爛早餐店 2人受傷送醫

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣今天上午發生驚悚車禍，砂石車行經朴子市竹子腳時，與迴轉的小貨車發生碰撞，失控撞上路旁停放的貨車及早餐店，車頭損毀，駕駛受困車中，小貨車貨物也從車上噴飛，現場一片狼藉，警消到場將人脫困送醫，目前暫無生命危險，早餐店幾乎被撞爛，所幸無人受傷，詳細肇事原因有待調查釐清。

嘉義縣消防局3日上午11時接獲報案，嘉義縣朴子市竹子腳有車禍事故，有民眾受傷受困，立刻派遣人車馳援，到場時發現砂石車撞進路旁早餐店，撞擊力道之大車頭扭曲，駕駛受困，消防員趕緊救人，意識清醒但全身疼痛不已，還有另名駕駛也受傷，均送往醫院救治。

朴子警分局趕到現場處理，初步了解，侯姓男子駕駛小貨車，在台19線北向88.5公里處迴轉，葉男駕駛砂石車直行，不及閃避撞上，砂石車再失控衝向路旁早餐店，並波及停放路旁的貨車，整起事件造成葉男、侯男兩人受傷，酒測後並無酒駕情事，詳細肇事原因、責任歸屬有待警方釐清。

事件疑似是3車發生碰撞，砂石車才失控衝向路旁店家。民眾提供

砂石車駕駛一度受困車中，警消將人救出送醫，暫無生命危險。民眾提供

